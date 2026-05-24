Dónde ver todos los partidos y el MultiLiga de la jornada 41 de LaLiga Hypermotion en directo: TV y canales de la jornada unificada

LaLiga Hypermotion entra de lleno en su etapa final. A falta de dos jornadas por disputarse, muchas cosas siguen en juego en la segunda categoría del fútbol español, donde tres equipos pondrán rumbo a LaLiga EA Sports, mientras que otros cuatro enfilarán el camino a 1º RFEF.

El Racing de Santander es el único equipo que tiene asegurado el ascenso a falta de dos jornadas. Después de ganar en la última jornada al Valladolid, los racinguistas lograron el billete a la máxima categoría tras 14 años de ausencia. Es tiempo de celebración para los cántabros, que han vivido un tiempo demasiado largo lejos de Primera División para un equipo de su categoría.

Con el billete del Racing asegurado, solamente quedan dos equipos que ascenderán a Primera División. El primero lo hará de manera directa, y quien tiene más números de hacerlo es el Deportivo de La Coruña; si los gallegos vencen al Valladolid en Pucela este domingo y el Almería no gana su partido, lo harán de manera directa a falta de una jornada para el final.

Asier Villalibre celebra su golazo de chilena contra el Valladolid / Pedro Puente Hoyos

El último club que ascenderá a Primera División lo hará a través de los playoffs, donde cuatro equipos se jugarán el pase a la máxima categoría. Actualmente, Almería, Málaga y Las Palmas tienen la plaza en sus manos, y el último equipo se decidirá entre Castellón, Burgos y Eibar.

En cuanto al descenso, Real Zaragoza, Cultural Leonesa, Mirandés y Huesca tienen todos los números para descender de categoría. Les saca 3 puntos el Cádiz, el primer equipo que evitaría la zona roja, pero solo quedan 6 puntos en juego y sumar todos los posibles es indispensable para realizar el milagro para cualquiera de los cuatro equipos.

Todos los canales de la jornada 41 de LaLiga Hypermotion

Domingo 24 de mayo - 18:30 horas (CEST) Real Valladolid vs Deportivo de La Coruña: LALIGA TV Hypermotion 2 (dial 59 en Movistar+ y 121 en Orange)

Málaga CF vs Racing de Santander: LALIGA TV Hypermotion 3 (dial 178 en Movistar+ y 423 en Orange)

Real Sporting de Gijón vs UD Almería: LALIGA TV Hypermotion 4 (dial 179 en Movistar+ y 424 en Orange)

UD Las Palmas vs Real Zaragoza: LALIGA TV Hypermotion 5 (dial 180 en Movistar+ y 425 en Orange)

Cádiz CF vs CD Leganés: LALIGA TV Hypermotion 6 (dial 181 en Movistar+ y 426 en Orange)

Cultural Leonesa vs Burgos CF: LALIGA TV Hypermotion 7 (dial 182 en Movistar+ y 427 en Orange)

SD Huesca vs CD Castellón: LALIGA TV Hypermotion 8 (dial 183 en Movistar+ y 428 en Orange)

SD Eibar vs Córdoba CF: LALIGA TV Hypermotion 9 (dial 184 en Movistar+ y 429 en Orange)

CD Mirandés vs Granada CF: LALIGA TV Hypermotion 10 (dial 189/185 en Movistar+ y 430 en Orange)

¿Dónde ver todos los partidos de la jornada 41 de forma simultánea?

A pesar de poder ver los nueve partidos de forma individual, Movistar habilitará el canal MultiLiga jornada 41 para poder seguirlos de forma simultánea. El canal destinado para esta retransmisión multitudinaria, que seguirá el mismo formato que el MultiChampions, LALIGA TV Hypermotion (dial 56 en Movistar+ y 120 en Orange).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la jornada 41 de LaLiga Hypermotion a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de los principales partidos y la clasificación en directo.