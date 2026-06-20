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Dónde ver el Almería - Málaga de los playoffs de ascenso a Primera División hoy por TV, online y en directo

A qué hora empieza el Almería - Málaga hoy y en qué canal de TV ver la vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División

Málaga y Almería, solo un equipo ascenderá a Primera División

Málaga y Almería, solo un equipo ascenderá a Primera División / LaLiga2

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Almería y Málaga se dan cita en el UD Almería Stadium hoy sábado 20 de junio a las 21:00 horas para disputar la vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División. LaLiga Hypermotion vivirá su último capítulo de la temporada con el último billete a LaLiga EA Sports en juego, un duelo imperdible entre dos históricos del fútbol español que lucharán por regresar a la máxima categoría.

El conjunto indálico afronta el encuentro ante su afición con la oportunidad de culminar el objetivo marcado desde el inicio del curso. A pesar de quedarse cerca del ascenso directo durante la temporada regular, el Almería ha logrado abrirse camino en las eliminatorias y ahora está a un solo paso de enfilar su camino de vuelta a Primera División. Depende de ellos.

Javi Montero of Malaga CF in action during the Liga Hypermotion, first leg of the Playoff for LaLiga EA Sports promotion, football match played between Malaga CF and UD Almeria at La Rosaleda stadium on June 14, 2026, in Malaga, Spain. AFP7 14/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Malaga CF v UD Almeria - LaLiga Hypermotion;

Javi Montero, en acción durante el Málaga - Almería / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por su parte, el Málaga busca completar una campaña que ya ha superado las expectativas de muchos. El conjunto boquerón ha demostrado ser uno de los equipos más competitivos del campeonato y sueña con regresar a LaLiga EA Sports después de varios años alejado de la élite del fútbol español.

En caso de empate, el partido se decidirá en una prórroga de 30 minutos. Si la igualdad sigue al finalizar el tiempo suplementario, el Almería sería quien resultase vencedor de la eliminatoria tras terminar la temporada regular en una mejor posición. El ganador de la eliminatoria acompañará a Racing de Santander y Deportivo de La Coruña entre los equipos que militarán la próxima temporada en Primera División.

¿Dónde ver el Almería - Málaga de hoy por TV y online?

El Almería - Málaga de la vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División se podrá ver en España a través de LaLiga TV Hypermotion, disponible en Movistar Plus+, DAZN y Orange TV.

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Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Almería - Málaga de la final del playoff de ascenso a Primera División, con narración en directo, previa, crónica, reacciones de los protagonistas y el análisis del partido que decidirá el último ascenso a LaLiga EA Sports.

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