Dónde ver el Almería - Málaga de los playoffs de ascenso a Primera División hoy por TV, online y en directo

Almería y Málaga se dan cita en el UD Almería Stadium hoy sábado 20 de junio a las 21:00 horas para disputar la vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División. LaLiga Hypermotion vivirá su último capítulo de la temporada con el último billete a LaLiga EA Sports en juego, un duelo imperdible entre dos históricos del fútbol español que lucharán por regresar a la máxima categoría.

El conjunto indálico afronta el encuentro ante su afición con la oportunidad de culminar el objetivo marcado desde el inicio del curso. A pesar de quedarse cerca del ascenso directo durante la temporada regular, el Almería ha logrado abrirse camino en las eliminatorias y ahora está a un solo paso de enfilar su camino de vuelta a Primera División. Depende de ellos.

Javi Montero, en acción durante el Málaga - Almería / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por su parte, el Málaga busca completar una campaña que ya ha superado las expectativas de muchos. El conjunto boquerón ha demostrado ser uno de los equipos más competitivos del campeonato y sueña con regresar a LaLiga EA Sports después de varios años alejado de la élite del fútbol español.

En caso de empate, el partido se decidirá en una prórroga de 30 minutos. Si la igualdad sigue al finalizar el tiempo suplementario, el Almería sería quien resultase vencedor de la eliminatoria tras terminar la temporada regular en una mejor posición. El ganador de la eliminatoria acompañará a Racing de Santander y Deportivo de La Coruña entre los equipos que militarán la próxima temporada en Primera División.

¿Dónde ver el Almería - Málaga de hoy por TV y online?

El Almería - Málaga de la vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División se podrá ver en España a través de LaLiga TV Hypermotion, disponible en Movistar Plus+, DAZN y Orange TV.

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