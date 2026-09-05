Valladolid - Andorra: horario y dónde ver el partido de LaLiga Hypermotion por TV, online y en directo

Valladolid y Andorra se enfrentan este sábado 5 de septiembre en el José Zorrilla en el partido de la Jornada 4 de LaLiga HyperMotion 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Valladolid - Andorra y dónde ver el partido en España.

Los pucelanos forman parte de la desafortunadamente selecta lista de clubes que, hasta ahora en la campaña, no logran su primera victoria, acompañando a Cádiz, Eldense, Albacete y Ceuta luego de sumar un empate y dos derrotas, quedando consecuentemente en los puestos de descenso.

"Me voy satisfecho porque creo que el equipo lo dio todo", declaró Fran Escribá, entrenador del combinado albivioleta. "Creo que volvimos a tener el control y sinceramente creo que fuimos mejores. Hemos tenido más y mejores ocasiones. A diferencia de los otros dos partidos, hoy sí hemos sido más agresivos y su portero ha tenido que sacar varias ocasiones peligrosas", añadió.

Finalmente, sentenció: "Me voy satisfecho pero creo que merecíamos ganar y por eso me sabe mal haber empatado, pero también estoy contento en el fondo porque necesitábamos sumar, ya que el equipo estaba jugando mejor de lo que los resultados decían".

En cambio, el Andorra sí logró su primera victoria de la campaña desde su debut, instancia en la que goleó al Ceuta (5-1), pero desde entonces ha perdido contra el Celta de Vigo B y el Eibar, asimismo viéndose relegado hasta los puestos más bajos de la tabla.

“El equipo está dolido por el resultado. También por como se ha dado el partido. No hemos sabido atacarles y tampoco hemos tenido ocasiones claras con uno más. Le tenemos que dar una vuelta a cómo atacar estos escenarios. Hay que aprender de esto. Ha habido muchos cambios y nos estamos haciendo un equipo. Mejor que pase ahora para seguir aprendiendo”, opinó Carles Manso luego de caer frente a los armeros.

”De puertas para adentro sabemos quien somos y no cambia nada esto. Seguimos siendo un club pequeño y en construcción. Tenemos uno de los presupuestos más bajos de la categoría. Sabíamos que no ganaríamos todos los partidos de la categoría. Hoy, aunque hemos generado peligro, no hemos sido nosotros mismos. Nuestro camino no cambia. Somos quienes somos y no hay que cambiar la hoja de ruta. Hay que ser críticos con nosotros y saber qué no hemos hecho bien”, aclaró.

HORARIO DEL VALLADOLID - ANDORRA DE LALIGA HYPERMOTION

El partido entre Valladolid y Andorra, correspondiente a la Jornada 4 de LaLiga HyperMotion, se disputa este sábado 5 de septiembre a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL VALLADOLID - ANDORRA DE LALIGA HYPERMOTION

En España, el partido de LaLiga HyperMotion entre Valladolid y Andorra se podrá ver en directo y online a través de LaLiga TV HyperMotion.

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