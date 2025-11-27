Valery se sincera sobre la 'alopecia areata' y su salud mental: "Espero que todo vuelva a su sitio"

Valery Fernández sorprendió a todo el mundo el pasado domingo al explicar la situación que atraviesa en los últimos meses. El futbolista de 26 años del Zaragoza contó que sufre "condición autoinmune", Alopecia areata. Se trata de una enfermedad que consiste en la pérdida del pelo en una zona focalizada del cuerpo, generalmente en áreas redondeadas y de tamaño pequeño del cuero cabelludo o de la barba.

"Quiero daros las gracias por todas las felicitaciones y el cariño que me habéis dado por mi cumpleaños. Aprovecho para aclarar algo personal que hace semanas que mucha gente me pregunta: tengo alopecia areata. Es una condición autoinmune que hace que el cuerpo ataque por error los folículos del pelo, y eso provoca la aparición de zonas sin cabello. No es grave ni doloroso y estoy bien", decía Valery en redes sociales.

"Además, con el tratamiento adecuado se recupera, así que estoy tranquilo y en buenas manos. Gracias por la comprensión". De esta forma, el futbolista respondía al 'cambio de look', una pronunciación que no iba a hacer inicialmente, pero tomó la decisión tras las múltiples especulaciones.

Un problema que tiene solución

Valery cuenta que la caída repentina de su cabello en diez días ha sido una experiencia difícil, pero que está recibiendo tratamiento y confía en que todo se solucionará con el tiempo. "Es una faena, pero también una señal de que estoy feliz", afirma en el Periodico de Aragón, refiriéndose al estrés postraumático derivado de su difícil etapa anterior.

En una entrevista publicada en El Periódico de Aragón, el jugador habló sobre sus vivencias desde su llegada al club en agosto, una etapa que califica como "difícil, pero muy positiva". Valery señala que el cambio de ambiente en Zaragoza, unido al apoyo de su familia y del club, le ha permitido superar varios obstáculos.

Durante sus primeras semanas en Zaragoza, Valery sufrió una lesión en el hombro que le impidió participar en la pretemporada de manera habitual, lo que afectó su forma física. No obstante, con el tiempo ha logrado mejorar, ganando más minutos de juego y, como consecuencia, también ha elevado su nivel de rendimiento. Según él, la clave de su recuperación ha sido estar rodeado de un equipo que lo apoya y lo cuida, algo que considera esencial para enfrentar cualquier desafío, más allá de lo estrictamente deportivo.

La relevancia de la salud mental

Uno de los aspectos que Valery enfatizó en la charla fue la importancia de cuidar la salud mental en el mundo del fútbol. Reconoce que, hoy en día, se habla más abiertamente sobre el tema, aunque para él fue una experiencia reveladora. "Yo estuve medicado y me costó mucho salir de esa situación porque, cuando caes en un agujero tan profundo, te das cuenta de lo poderosa que es la mente, que puede incapacitarte de maneras extremas", comentó.

Valery también confesó que hubo momentos tan difíciles que llegó a cuestionarse si el fútbol realmente valía la pena. Sin embargo, su llegada al Zaragoza le permitió recuperar la pasión por el deporte. En su nuevo equipo, encontró un vestuario distinto al de otros clubes, uno en el que "nadie mira por encima del hombro a nadie y donde todos se apoyan mutuamente". Esta solidaridad fue clave para que pudiera superar las adversidades.

Valery Fernández ha demostrado una gran fortaleza al compartir abiertamente sus luchas personales, mostrándose genuino y vulnerable en la entrevista. Gracias al apoyo incondicional de su familia, el respaldo de su equipo y su determinación, ha podido superar una etapa extremadamente difícil y ahora se siente mucho mejor, tanto física como emocionalmente. Priorizando siempre su bienestar mental, el futbolista confía en que las buenas noticias seguirán llegando y ha encontrado en Zaragoza el ambiente adecuado para seguir creciendo, tanto como persona como profesional.