Urri: "Es un sueño cumplido que no imaginaba"

Ha pasado de jugar en Segunda Catalana a disfrutar en Segunda División en apenas siete años, sin dejar de picar piedra y de soñar. Es la extraordinaria historia de Albert Orriols, Urri (Vic, 1997), un obrero del fútbol. Es el capitán del sorprendente Sabadell y uno de los héroes del doble ascenso consecutivo que ha devuelto al club de la Nova Creu Alta al fútbol profesional. El centrocampista catalán, exjugador del Vic Riuprimer, el Vic, el Figueres y el Olot, sigue sin notar el salto de categoría y es un fijo para Ferran Costa. El lunes marcó el gol de la victoria contra el Córdoba en el minuto 89. Fue su primer gol en la Nova Creu Alta y su primer gol en Segunda: "Fue una alegría muy grande. Es un día muy especial que no olvidaré". El equipo arlequinado, aún invicto, es tercero y este domingo visitará al Mallorca, uno de los grandes candidatos al ascenso.

Tu camino es del todo atípico para un jugador del fútbol profesional: en tu Instagram no aparece ningún balón hasta la 12ª foto.

Es que no era futbolista. El fútbol ha sido una parte importante de mi vida desde pequeño y ahora es mi trabajo y mi dedicación, pero hace unos años no lo era. No cobraba ni un euro. He ido subiendo de categoría en categoría y estos últimos años ya sí que he tenido la suerte de vivir del fútbol, pero antes lo había compaginado con otros trabajos.

¿Que estudiaste? ¿De qué trabajabas?

Hice la carrera de INEF en Barcelona y después hice el máster para ser profesor. Viví cuatro años en Barcelona: el primer año de la carrera era el último de juvenil y solo subía a entrenar un día, los viernes. Ese año coincidimos con Ferran Jutglà en el Vic Riuprimer. Los otros tres años de la carrera entrenaba dos días. Fui profesor de pádel e hice alguna sustitución en un grado de Deportes. Y luego también he tenido otros trabajos no relacionados con el deporte: de monitor de comedor, en una fábrica. Trabajé un verano en Can Tarradellas, descargando camiones en los muelles.

¿Qué supone llegar al fútbol profesional, verse en los videojuegos o en las camisetas de los niños?

Es un sueño cumplido que en realidad no imaginaba. Una utopía. Quedaba muy lejos y parecía muy difícil, pero a base de trabajo lo he conseguido. He hecho el camino difícil y largo y haber llegado hasta aquí es un orgullo. Si miras atrás da un poco de vértigo: 'Hostia, he llegado hasta aquí'. Pero no quiero quedarme con estar aquí: quiero demostrar que estoy aquí porque realmente me lo merezco y porque tengo el nivel.

Urri, capitán del CE Sabadell en LaLiga Hypermotion / CE Sabadell

En este Sabadell hay muchos casos de jugadores que vienen de abajo.

Esto nos da un plus porque valoramos todo el camino que hemos tenido que hacer. Somos gente trabajadora, humilde: el día del Sporting siete de los once titulares debutábamos en Segunda. Tenemos que compensar esta falta de experiencia con más hambre, más ganas y más ilusión.

Después de cuatro jornadas sois terceros. ¿Cómo se vive este éxito?

Como una anécdota. No hace falta mirar la clasificación hasta las últimas jornadas. Lo que sí miro son las sensaciones y el rendimiento y el día a día. Es lo que nos llevará a ser un equipo regular, con identidad. Me gusta la energía y el hambre que transmitimos. Le damos mucho mérito y mucho valor a todo lo que hemos hecho hasta ahora porque sabemos el nivel de la categoría y que aquí nadie regala nada, pero tampoco sirve de nada mirar atrás. La liga es muy larga y difícil como para conformarse con estos ocho puntos.

¿Este inicio tan ilusionante ha hecho cambiar el objetivo del Sabadell?

El foco está muy claro: la permanencia. Será difícil y no nos podemos desviar del objetivo. Si lo conseguimos después ya miraremos más lejos, pero el objetivo es este.

¿Cuál es el siguiente reto en el plano personal? Este verano pudiste salir, pero decidiste quedarte en la Nova Creu Alta.

Me siento querido e importante y no se me pasó por la cabeza nada que no fuera disfrutar de este año aquí. Quería jugar en Segunda con el Centre d'Esports. El reto es seguir disfrutando de esta categoría. Además de competir, hay que disfrutar del camino y de cada partido porque vas a campos muy guapos. Como club estamos en uno de los mejores momentos de la historia, con récord de socios. El reto es seguir creciendo y mejorando y buscar los límites, pero disfrutando del camino.

Tú has pasado de Segunda Catalana a Segunda División en siete años y el Sabadell, de Segunda Federación a Segunda División en dos. ¿Cuál es la lección?

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