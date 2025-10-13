Txema Indias entrega el Real Zaragoza a Emilio Larraz

El elegido es Emilio Larraz. Txema Indias, director deportivo del Real Zaragoza, entrega el primer equipo al técnico del Deportivo Aragón, un hombre de club que acumula más de mil partidos en los banquillos y al que nunca le había llegado una oportunidad que afronta ahora, a los 57 años, con el conjunto blanquillo sumido en uno de los momentos más difíciles de su historia, colista y a tres puntos ya de la salvación.

Larraz toma las riendas, si bien el club no aclara si lo hace de forma interina mientras se busca entrenador o lo hace hasta final de temporada. La impresión es que el primer encuentro, el sábado a las 18.30 horas frente a la Cultural Leonesa, será determinante y que, si el equipo gana, Larraz podría seguir. De momento, el aragonés, que cumple su tercera etapa en el filial, dirigirá los entrenamientos desde este lunes, a las 11.00 horas, en la Ciudad Deportiva.

En la enésima muestra de improvisación que acompaña a este club, un problema tremendo en esta era iniciada en 2022 con Real Z LLC, el Real Zaragoza decidió el despido de Gabi Fernández tras la derrota en Almería, lo que se le comunicó al entrenador este domingo al mediodía en una reunión con Fernando López, director general, y Txema Indias, director deportivo, en la Ciudad Deportiva, a la que el ya exentrenador acudió para recibir esa noticia cuando la noche anterior confiaba en que su plazo aún no estuviera agotado y llegara al duelo ante la Cultural.

No lo vieron así la propiedad y los dirigentes zaragocistas, que recurren a Larraz después de que Sergio González, el candidato principal, no vea con buenos ojos su llegada al banquillo y haya declinado esa propuesta, que el mismo sábado se le volvió a reiterar al catalán después de los contactos indirectos en las últimas semanas que había habido con él. Ni la plantilla ni el ambiente que rodea a la entidad convencen a Sergio, que ni ha hablado de cifras para venir. De momento, la idea del club es ganar tiempo con Emilio Larraz.

Luis García Plaza, imposible

Otras de las opciones deseadas era Luis García Plaza, que sigue decidido a esperar a un equipo de Primera y no contempla dirigir en un banquillo de Segunda pese a que en el Zaragoza conoce bien al consejero Mariano Aguilar y a Txema Indias y su ayudante, Antonio Acosta, porque con todos coincidió en la cantera del Atlético como futbolistas. Con Borja Jiménez, ya en el Sporting, aunque su vía presentaba aristas, hay entrenadores que ha puesto Txema Indias, al que le gusta siempre andar en pasos que ya ha conocido, encima de la mesa. Uno de ellos es JIM (lo quiso para el Leganés en 2023), pero de momento no se han dado pasos para el retorno del técnico alicantino, que ya fue candidato en marzo, de Cordero antes de ser despedido, y con el que no se puede olvidar que no fue contemplado por la propiedad al desembarcar en 2022. Con todo, dejó buen recuerdo en la afición y su experiencia en momentos difíciles le avala.

También se ha sondeado a Jon Pérez, Bolo, sin equipo, y Rubén Albés podría ser una alternativa, si bien desde su entorno se asegura desconocer cualquier interés firme del Zaragoza y su apuesta futbolística no cuadra en demasía con la filosofía con la que fue concebida la plantilla. Y, después, claro está hay muchos ofrecimientos, como Juanfran, Abelardo, Oltra...

Las despedidas

De momento y tras llegar como salvador en marzo, en un fichaje desde el Getafe B que exigió la contraprestación de la cesión de Liso al club azulón en unas condiciones muy ventajosas para esa entidad, Gabi ya es historia. Al arribar pactó un contrato para seguir en el equipo si lograba el objetivo de la permanencia y Txema Indias, que llegó en junio tras esperar el club por el ejecutivo vasco varios meses y tuvo que aceptar esa apuesta por el preparador madrileño, aunque al final con solo un año de contrato.

A Gabi se le convirtió en bandera del proyecto y se le prometieron poder de decisión y paciencia para construir un bloque sin el yugo de los resultados. Lo primero lo tuvo, pero lo segundo es imposible que se dé con un arranque tan negativo como el vivido. Ya regateó el cese en Vitoria ante el Mirandés, pero la derrota ante el Córdoba le expuso de nuevo y, aunque no era la idea su destitución en Almería, una derrota, que llegó, le iba a dejar en la cuerda floja. Tanto, que al club no le quedó otra que sellar su salida por mucho que no tuviera un candidato cerrado de relevo, que ni lo tenía en la mañana de este domingo, con el equipo colista y la Cultural esperando el sábado.

La gratitud del club

«Llegó a La Romareda para liderar al equipo en los once últimos partidos de la temporada pasada, demostrando valentía y amor por los colores zaragocistas asumiendo el complejo reto de la permanencia en una situación delicada para el club. Hoy pone fin a su etapa como entrenador blanquillo y desde el Real Zaragoza le damos las gracias por la profesionalidad y el compromiso que ha demostrado como nuestro entrenador. A pesar de que los resultados no han sido los esperados en este inicio de temporada, el club y el zaragocismo siempre le estarán agradecidos por acudir en una situación difícil para la entidad como la que se vivió el curso pasado», escribió la entidad en su despedida de Gabi.

Algunos de sus jugadores, a los que el entrenador dijo que iba a llamar tras recibir la noticia de su cese, se despidieron en redes sociales. «Gracias por todo míster, por devolverme la ilusión cuando más lo necesitaba y volver a disfrutar del fútbol, por tu calidad humana y todos los consejos que me has dado. Te deseo lo mejor», escribió Guti, uno de los pesos pesados del vestuario, mientras que Sebas Moyano y Paulino, dos de los jugadores llegados este verano, se expresaron de forma parecida, dando las gracias al madrileño, que ya es historia en este Zaragoza.

Gabi ha estado 209 días en el banquillo zaragocista (se le preguntó por la media de 192 días en esta era tan agitada iniciada en 2013 y dijo que era una gilipollez), pero es parte del pasado, devorado por la trituradora de este club, acentuada en la nueva propiedad (6 entrenadores sin contar a Navarro en poco más de tres años) pese a su condición de futbolista importante y capitán en la etapa entre 2007 y 2011 y pese a que cumplió el objetivo para el que llegó en marzo, cuando el club echó a Ramírez y a Cordero y el Zaragoza estaba a solo punto del descenso.

Ahora, en el inicio de esta temporada y siendo colista el Zaragoza tras 9 jornadas Gabi hace las maletas y el club se apresta a otro giro de tuerca.