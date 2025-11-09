LaLiga Hypermotion
Tragedia en Segunda División: muere un aficionado durante el Ceuta-Almería
El partido se suspendió después de conocer el incidente
Tragedia en el Ceuta-Almería de Segunda División. Un aficionado del Ceuta ha fallecido en la grada durante el duelo contra los andaluces, según ha informado 'COPE'. El partido se había parado durante varios minutos para que los servicios médicos pudieran atender al espectador.
El encuentro estuvo detenido durante más de diez minutos, que se sintió indispuesto en el estadio Alfonso Murube. El espectador no pudo llegar al Hospital de la ciudad de Ceuta, ya que se confirmó su fallecimiento en el mismo estadio. Como cumple el protocolo de la Liga, los dos equipos se reunieron en el descanso con el colectivo arbitral para ver si se reanudaba el encuentro.
Finalmente, se ha optado por suspender el partido, ya que el espectáculo deportivo ha pasado a segundo plano. El estado quedó en un total silencio después del episodio y se extendió posteriormente entre los jugadores y el cuerpo técnico de los dos equipos.
