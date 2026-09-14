Tensión en el Ceuta: "Porque el presi es morito..."

El inicio del Ceuta en LaLiga Hypermotion es imposible de empeorar. El equipo caballa ha perdido los cinco encuentros disputados hasta ahora y la crisis deportiva aumenta, un escenario que ya ha provocado las primeras críticas alrededor de la entidad. Ante este contexto, el presidente, Luhay Hamido, ha utilizado sus redes sociales para dirigirse a la afición y defender el proyecto.

El máximo dirigente ceutí comenzó su mensaje con una referencia a quienes están cuestionando al equipo y a la dirección del club: "Deseando daros una alegría, y a unos poquitos un disgusto". Más allá de estas críticas, el presidente puso en valor todo el recorrido realizado por el club hasta alcanzar el fútbol profesional. Hamido considera que la situación actual no debe romper la unión existente alrededor del equipo y apeló directamente al papel de los seguidores. "Un club es tan grande como lo quiera su afición", señaló.

En esa misma línea, mostró su "confianza plena en la plantilla, cuerpo técnico, Dirección Deportiva y afición" y reclamó el respaldo de todos los estamentos del club en este momento complicado. Su petición fue clara: "Arropemos y protejamos al equipo y al club que nos representa a todos, como hemos hecho siempre".

"Ni me justifico ni lloro"

Hamido también quiso responder a los comentarios personales que ha recibido durante los últimos días, incluidos algunos de carácter racista. En este sentido, afirmó: "Y quien no se sienta identificado porque el presi es morito, que por favor dé un paso al frente, porque yo estoy deseando ver los partidos desde la grada de animación".

En su mensaje, el dirigente hizo referencia además a las circunstancias que históricamente ha afrontado Ceuta para reivindicar el carácter de sus habitantes: "A estas alturas y con la que nos está cayendo, a los caballas no nos pueden hablar de resiliencia y tampoco nos pueden decir que no se puede".

El presidente quiso cerrar su intervención dejando claro que no tiene intención de apartarse ante las dificultades ni de entrar en una dinámica de excusas. "Lo siento, pero después de leer algunos comentarios despectivos, tenía que decirlo. Ni me justifico ni lloro. Sigo peleando y trabajando", aseguró, aunque para él todo debe hacerse "juntos. Y como siempre, todo va a estar en su sitio".