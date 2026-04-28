Tebas: "La sanción a Andrada tendría que ser de varios meses, no de 12 partidos"

Javier Tebas fue uno de los protagonistas en la presentación de la Red de Ciudades de LaLiga, una iniciativa celebrada en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que nace con el objetivo de luchar contra los delitos de odio.

Durante el acto, el presidente de LaLiga, acompañado por distintas personalidades como José Montero, director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de LaLiga; María José García-Pelayo, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias; Pedro Rollán, presidente del Senado; Antón Álvarez Muñoz, consejero del Celta; Gema Igual, alcaldesa de Santander; e Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, analizó la actualidad del fútbol español.

Antes, José Montero dio más detalles sobre la Red de Ciudades de LaLiga. Está integrada por los 42 clubes de LaLiga, la propia competición y las 37 ciudades que cuentan con un equipo profesional en España. El director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de LaLiga destacó que todas esas ciudades se han sumado al proyecto y subrayó el papel de la FEMP, que pasa a ser considerada como la “ciudad 38” por su capacidad para ampliar el alcance de la iniciativa. Un estatus que se mantendrá pese a los descensos deportivos de los equipos.

LaLiga y la FEMP impulsarán juntas tres talleres formativos dirigidos a funcionarios municipales a través de la plataforma de formación de la Federación. Estos contenidos abordarán cuestiones como el racismo, el bullying, la protección de menores y la creación de espacios seguros. La previsión es que cada ciudad acoja al menos uno de estos talleres, de los que ya hay 14 cerrados. “Hicimos una en Barcelona que fue un éxito”, señaló Montero, sobre las jornadas de sensibilización que organiza (y seguirá organizando) la patronal.

Tebas atendió a los medios

Una vez presentado el proyecto, Tebas atendió a los medios de comunicación, dejando claro que uno de los objetivos de LaLiga es erradicar gritos en los estadios como el de 'musulmán el que no vote': “Yo creo que los objetivos son evitar este tipo de gritos y otro tipo de conductas que entendemos que hay en el deporte y en la sociedad. Creo que con esta alianza, con estas ciudades que tienen fútbol profesional, podemos hacer mucha estrategia, muchas nuevas acciones que nos van a ayudar a acercarnos al objetivo final, que es reducir mucho más estas conductas de intolerancia que hay en el deporte y en la sociedad”, señaló.

No me sorprende nada del Real Madrid. Denuncia esto y seguramente denunciará por otra cosa Javier Tebas — Presidente de LaLiga

También valoró la reciente denuncia del Real Madrid: “No me sorprende nada del Real Madrid. Denuncia esto y seguramente denunciará por otra cosa. El Madrid, todo lo que supone actuación coordinada de los equipos de LaLiga en conjunto, no le gusta, no es su forma de entender el fútbol profesional. Lo vengo diciendo hace tiempo: el Real Madrid no comparte con la gran mayoría de los clubes un modelo de liga profesional. El Madrid, como muchas veces he oído a su presidente, LaLiga es el Real Madrid y 19 más”.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en la pasada cena de Navidad. / Chema Moya / EFE

Una de las escenas del fin de semana en LaLiga sucedió en Segunda División. Fue el puñetazo de Andrada a Pulido al final del Huesca-Zaragoza. “Me parece una auténtica barbaridad y la sanción debería ser lo máximo posible. Parece ser que el reglamento habla solo de 12 partidos, cuando realmente tendría que ser la sanción de varios meses sin poder jugar”, condenó Tebas.

Andrada corre hacia Pulido en la acción que acabó en la agresión del meta. / Jaime Galindo

Tebas también fue preguntado por el posible pasillo del Madrid al Barça en el Camp Nou, si los culés certifican el título de Liga antes de enfrentarse a los blancos: "Eso se lo tienes que decir al Madrid. En los reglamentos no aparece la política de pasillo, son costumbres o tradiciones y las costumbres y las tradiciones dependen su continuidad de los clubes, no hay ninguna norma que lo establezca, pero insisto la costumbre y la tradición dice que hay que hacer pasillo al campeón, pero lo tienen que decidir los jugadores y el club, el Real Madrid. Pero bueno, todavía no es campeón. Lo decís muy pronto".

Para terminar, comentó la comida de Florentino con Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA: "Vamos a ver, no sé si una comida, que yo no sé si estuvieron comiendo, porque ha sido filtrado en unos medios de comunicación a los que yo he denominado 'portacoces' y por lo tanto, ya sabemos de dónde viene. Nadie ha ratificado esa comida. Si se celebró, no depende de comidas, el problema es mucho más de fondo", comentó.

"El problema no es que yo no me pueda entender con Florentino, no es un problema muy puntual, lo vengo diciendo hace tiempo. Ya hemos visto que cualquier cosa se denuncia por parte del Real Madrid. No sé qué habrán pactado UEFA y EFC, porque después de tantas semanas de un acuerdo, un acuerdo tan importante no es público, ¿no? Tres importantes instituciones como el Real Madrid, EFC, Sky y la UEFA, si fuese tan claro y que como dijo Al-Khelaifi, que es por el bien del fútbol, por el bien de las ligas, no sé eso yo por lo menos de mi liga no lo sé porque no sé lo que han firmado. Por lo tanto, es todo un poco kafkiano lo que está ocurriendo con este tipo de acuerdo", añadió.