El Sporting remonta a un Córdoba que rozó el empate

El Sporting venció por la mínima al Córdoba en su estreno liguero después de darle la vuelta al tanto inicial de los andaluces, que rozaron el empate en los minutos finales de un partido que se disputó en un abarrotado Molinón.

El partido comenzó equilibrado, pero al primer cuarto de hora el Córdoba sumó sus primeros acercamientos con peligro, con un remate de Sergi Guardiola desde la frontal tras una pérdida del Sporting en salida que obligó a Yáñez a hacer una buena intervención. Menos acertado estuvo el meta local pocos instantes después al tratar de atajar un disparo raso de Jacobo que se le coló entre las piernas, culminando un buen contragolpe de los visitantes.

El Córdoba tomó protagonismo en esos primeros compases con opción incluso de aumentar su renta con un potente disparo de Carlos Isaac desde la frontal, aprovechándose de un rechace, pero su tiro se estrelló contra la cara externa del palo.

Fue ya cerca de la primera media hora cuando el Sporting despertó de su letargo y sumó presencia en campo rival, anotando pronto el empate por medio de César Gelabert, que batió a Marin desde el borde del área pequeña tras una asistencia de Juan Otero con un balón raso desde costado diestro aprovechando un rápido saque de banda.

El Sporting pudo incluso lograr remontar el marcador antes del descanso con una gran acción colectiva que culminó con un remate de Pablo García desde el interior del área, pero Marin intervino con mérito para evitar el gol, pasando por vestuarios con el 1-1 en el marcador.

Ya superada la hora de juego tras un inicio de segundo tiempo sin sobresaltos, el colegiado protagonizó la jugada polémica del encuentro al señalar penalti por mano de Pablo Vázquez en el área rojiblanca, pero tras una larga espera y revisión en el monitor, Álvaro Moreno corrigió su decisión al entender que el brazo del defensor estaba pegado al cuerpo en el momento del impacto.

Una jugada que avivó el encuentro y que desembocó en el arreón ofensivo de los locales, completando la remontada en otra acción de Otero caído a banda que puso un centro al segundo palo por donde apareció Dubasin para rematar con pierna diestra al fondo de la red.

En unos últimos minutos de infarto, el Sporting pudo sentenciar el encuentro con un remate franco de Caicedo desde el interior del área que se fue alto, mientras que el Córdoba pudo empatar con un disparo forzado de Albarrán que se fue nuevamente a la madera, pero el marcador no se movería más.