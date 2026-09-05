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Sporting Gijón - Girona: horario y dónde ver el partido de LaLiga Hypermotion por TV, online y en directo
A qué hora y dónde ver el Sporting Gijón - Girona de LaLiga HyperMotion
Sporting Gijón y Girona se enfrentan este sábado 5 de septiembre en El Molinón en el partido de la Jornada 4 de LaLiga HyperMotion 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Sporting Gijón - Girona y dónde ver el partido en España.
Los locales vuelven a casa estando ubicados entre los primeros escaños de la clasificación, aunando siete puntos luego de empatar con el Sabadell y vencer al Tenerife y al Burgos, compartiendo entonces las sumas del Leganés, el Castellón y el Granada para demarcar la contienda inicial por liderar la primera mitad de la campaña.
Tras vencer en el Heliodoro Rodríguez López, Nicolás Larcamón destacó la capacidad de los rojiblancos de vencer a un equipo que venía de lograr seis de seis puntos. "Me quedo con muchas cosas positivas. Por momentos estuvimos algo imprecisos ante un rival intenso en la presión y que destaca por su esfuerzo y juego físico. A pesar de eso generamos el gol, hicimos otro y tuvimos la de Otero. Ambicionamos generar más, pero es fundamental sumar otra portería a cero con rendimiento consistente. Volvemos a evidenciar un espíritu y una intensidad claves para desarrollar la intensidad que pretendo", consideró.
Por otra parte, los albirrojos recién consiguieron sus primeros tres puntos en una goleada contra Las Palmas, donde Jastin García abrió el marcador para que Fran Beltrán, Yáser Asprilla por cuenta doble e Izan González en el agregado del segundo tiempo continuasen con la fiesta de anotaciones.
El equipo ha estado en una situación compleja por la titubeante pretemporada y un mercado de fichajes no tan provechoso como se desearía, pero el entrenador Quique Álvarez mantiene la compostura y confía en que, una vez la situación se asiente, todo se moverá de manera más fluida.
”Al final del mercado tendremos muy buen equipo. Eso se verá a la larga. Se han vivido situaciones raras y difíciles. Cuando acabe el mercado tendremos una buena plantilla y seremos un equipo competitivo. Me tengo que centrar en lo que tengo porque me vuelvo loco", declaró la semana pasada.
HORARIO DEL SPORTING GIJÓN - GIRONA DE LALIGA HYPERMOTION
El partido entre Sporting Gijón y Girona, correspondiente a la Jornada 4 de LaLiga HyperMotion, se disputa este sábado 5 de septiembre a las 16:15 (CET) en España.
DÓNDE VER EL SPORTING GIJÓN - GIRONA DE LALIGA HYPERMOTION
En España, el partido de LaLiga HyperMotion entre Sporting Gijón y Girona se podrá ver en directo y online a través de LaLiga TV HyperMotion y Orange Fútbol 2.
También puedes seguir toda la jornada de LaLiga HyperMotion a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
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