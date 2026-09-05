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LALIGA HYPERMOTION
Sporting de Gijón - Girona, en directo: sigue el partido de LaLiga Hypermotion, en vivo hoy
Sigue el partido de la Segunda División entre el Sporting y el Girona
David Raurell
El Sporting de Gijón recibe al Girona en la jornada 4 de LaLiga Hypermotion. Sigue el partido en directo en SPORT.
MIN 23
Volea muy forzada de Àlex Corredera que atrapa sin problemas Paulo Gazzaniga.
Continúa el 0-0 en el marcador una vez llegados al ecuador del primer tiempo
MIN 15
Se duele sobre el terreno de juego Otero después de un choque con Holmes Júnior.
El delantero del Sporting deberá abandonar el césped para ser atendido.
MIN 11
Los XI elegidos por Quique Álvarez ante de arrancar el partido en El Molinón:
MIN 9
¡Otro gran centro de Asprilla que esta vez sí encontró a Vanat en el corazón del área!
No obstante, el atacante ucraniano no pudo dirigir el balón entre los tres palos.
MIN 5
¡Centro peligroso de Asprilla que no encontró rematador!
El Girona empieza a aproximarse a la meta rival.
MIN 3
¡Por poco!
Disparo peligroso de Guille Rosas desde la frontal que estuvo cerca de impactar en el larguero de la porteria defendida por Gazzaniga.
La primera ocasión se la apuntamos al cuadro local
MIN 1
¡Arranca el encuentro en Gijón!
La primera pelota la pone en juego el Sporting
¡Ya saltan los 22 protagonistas al terreno de juego!
El Molinón-Enrique Castro 'Quini' presenta una gran entrada para vivir uno de los mejores encuentros que se pueden presenciar en la categoria
Minutos antes de arrancar el encuentro, así se encuentran en la tabla ambos equipos:
Sporting de Gijón: 5º clasificado, 7 pts en 3 jornadas, +2 de diferencia de goles
Girona FC: 11º clasificado, 4 pts en 3 jornadas, +2 de diferencia de goles
Quién esperará turno desde el banquillo es una de las nuevas incorporaciones del Girona FC: Carles Pérez.
El extremo catalán aterrizó en Montilivi hace pocas horas como agente libre después de rescindir su contrato con el Celta de Vigo.
El ex azulgrana ha firmado por una temporada con el cuadro catalán, bajo el objetivo de lograr el ascenso a Primera División.
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