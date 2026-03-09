Sergio González regresa emocionado al Cádiz: "Este club forma parte de mi vida"

La emoción fue la gran protagonista en la presentación de Sergio González como nuevo entrenador del Cádiz CF. El técnico catalán regresó al club gaditano visiblemente conmovido y dejó claro desde el primer momento que su vínculo con la entidad va mucho más allá de lo profesional.

Durante su comparecencia, Sergio no pudo evitar emocionarse al recordar lo que ha significado el Cádiz para él y su familia. "Ellos lo pasaron mal. El mayor ya es mayor, pero bueno, ellos están muy felices y eso al final para ti es una gran alegría", explicó al hablar del apoyo de los suyos en uno de los momentos más especiales de su carrera.

Sergio González, nuevo entrenador del Cadiz CF. / cadizclubdefutbol

El entrenador vuelve a un banquillo que conoce perfectamente. En su anterior etapa al frente del conjunto amarillo se convirtió en el técnico que más partidos dirigió al equipo en Primera División, con 77 encuentros, superando el registro del histórico entrenador uruguayo Víctor Espárrago, que había alcanzado los 76.

Sergio González tomó las riendas del Cádiz a mitad de la temporada 2021/22 y logró entonces una permanencia que parecía muy complicada. Un objetivo que repitió en la campaña 2022/23 tras completar toda la temporada en el banquillo gaditano. Su etapa terminó en la 2023/24 después de una larga racha negativa de resultados, con diecisiete jornadas consecutivas sin conocer la victoria.

Tras su salida, el técnico no volvió a los banquillos, pero ahora afronta esta nueva etapa con ilusión en un club que conoce a la perfección. De hecho, Sergio González siguió viviendo en Cádiz junto a su familia desde que fue despedido en 2024. "Mi hijo me decía ayer: papá, ya puedo volver a decir de nuevo en el cole que eres el entrenador del Cádiz", recordó emocionado el entrenador nacido en Hospitalet de Llobregat.

El Cádiz afronta un momento delicado en la temporada. Aunque el equipo no ocupa actualmente puestos de descenso, la dinámica preocupa: solo ha sumado un punto en los últimos ocho partidos y no conoce la victoria desde hace dos meses. Esta mala racha ha reducido la ventaja sobre las posiciones que conducen a Primera Federación hasta los cuatro puntos.

De esta manera, el regreso de Sergio González busca reactivar a un equipo que necesita reaccionar cuanto antes. Su primer desafío llegará este mismo viernes, cuando el Cádiz se enfrente al CD Mirandés en un partido clave para recuperar la confianza y alejar los fantasmas del descenso.