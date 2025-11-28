Sergio González, baja segura para el Burgos CF ante el Ceuta por una lesión muscular

El jugador del Burgos CF Sergio González será baja para el próximo encuentro ante el Ceuta tras lesionarse en el partido del pasado domingo frente al Racing de Santander, una la lesión que le mantendrá varias semanas apartado de los terrenos de juego.

Sergio González se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el minuto 63 del partido ante el Racing, siendo sustituido por Aitor Córdoba con molestias en la cara posterior de su pierna derecha.

Tras las pruebas médicas realizadas, se confirmó que el jugador presenta una lesión a nivel de la musculatura isquiotibial de dicha extremidad, por lo que estará apartado de los entrenamientos y competiciones hasta nueva valoración.

El jugador ya recibe tratamiento específico por parte de los Servicios Médicos del Burgos CF, que supervisarán su evolución para determinar su reincorporación al grupo y la recuperación dependerá de la respuesta al tratamiento y la evolución de la lesión.

Por el momento, Sergio González será baja segura para el encuentro de este sábado frente al Ceuta, una ausencia sensible para el equipo, que deberá reorganizarse para afrontar uno de los partidos más exigentes de la temporada, ya que el jugador se había hecho con un hueco en el once titular en los dos últimos partidos.