La segunda división es el infierno de los banquillos

Ya son ocho los entrenadores despedidos en la segunda división española, la cifra más alta de entre las cinco grandes ligas europeas y sus respectivas categorías de plata. Y apenas llevamos tres meses de competición. El último en caer ha sido Ibai Gómez, tras una racha nefasta de ocho partidos sin ganar que ha dejado al Andorra al borde del descenso.

El vasco se suma a una lista que completan Johan Plat (Castellón), Raúl Llona (Cultural Leonesa), Asier Garitano (Sporting), Gabi (Zaragoza), Fran Justo (Mirandés), Sergi Guilló (Huesca) y Sergio Pellicer (Málaga).

En todos los casos, el motivo del despido es el mismo: el equipo se encontraba en descenso o muy cerca de la zona roja. Sin embargo, hay varios patrones que explican esta epidemia de destituciones. Cada vez se apuesta más por entrenadores jóvenes, y esta temporada la media de edad en Segunda era de 47 años, con ocho técnicos nuevos. Curiosamente, los cuatro más jóvenes forman parte de los despedidos: Sergi Guilló (34), Fran Justo e Ibai Gómez (35) y Johan Plat (38).

Otra coincidencia: excepto Johan Plat, que llegó en enero de la pasada campaña, los otros tres (Guilló, Justo e Ibai) fueron incorporaciones de este verano y también debutaban en la categoría, con experiencia solo en divisiones inferiores. Por otra parte, Gabi y Asier Garitano también aterrizaron en el tramo final del curso anterior, mientras que las excepciones son Raúl Llona, en el cargo desde 2023, y Sergio Pellicer, que llegó en 2020 al banquillo del Málaga, pese a una breve etapa de transición en el Fuenlabrada.

Sergio Pellicer durante un entrenamiento / MALAGACF

En cuanto a los relevos, el caso más llamativo es el del Castellón. Pablo Hernández tomó las riendas de un equipo que era vigésimo y lo ha llevado hasta la sexta posición, en puestos de play-off. La Cultural Leonesa también ha protagonizado una gran remontada, subiendo diez puestos (del 20 al 10). Aun así, la Segunda División sigue siendo de las más igualadas y competitivas: está a dos puntos del play-off, pero a solo cuatro del descenso. En esta liga, una mala semana puede hacerte pasar de la zona verde a la roja. En cambio, el Zaragoza continúa colista, igual que cuando Gabi fue cesado, y el Mirandés tampoco ha logrado salir de la penúltima posición.

La Championship, a la zaga en despidos

La segunda división inglesa es la otra categoría con más cambios en los banquillos: seis en lo que va de temporada. Sheffield, Southampton, Norwich y Swansea despidieron a sus técnicos por malos resultados, mientras que el Watford, pese a ir undécimo, cesó a Paulo Pezzolano por una ruptura con el vestuario. El caso más sorprendente es el de Rob Edwards, del Middlesbrough: con el equipo segundo en la tabla, expresó públicamente su deseo de fichar por los Wolves cuando buscaban un sustituto para Vítor Pereira. Su "falta de profesionalidad y traición a la lealtad" indignó a la directiva y a la afición, especialmente después de haber renovado en verano.

Fuera de las cinco grandes ligas, en la Süper Lig ya han sido despedidos diez entrenadores, más de la mitad de los equipos del campeonato. En Turquía la presión por los resultados inmediatos es enorme, y buena prueba de ello es que la mitad de los ceses se produjeron durante el primer mes de competición.