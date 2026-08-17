Sandro Ramírez vuelve a sentirse futbolista

El delantero de la UD Las Palmas Sandro Ramírez volvió a sonreír y a sentirse futbolista tras marcar el gol de la victoria ante el Albacete Balompié en el tiempo de prolongación (2-1), este domingo en el Estadio de Gran Canaria, en la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026-2027.

Más allá del acierto, que suponen los tres primeros puntos del equipo amarillo en su nuevo proyecto de ascenso, han quedado atrás muchos meses de sufrimiento de un jugador al que han perseguido las lesiones desde su regreso al club grancanario, donde se formó antes de iniciar un recorrido por numerosos clubes que comenzó en el FC Barcelona, donde ya empezó a destacar.

Sandro Ramírez fue operado de la rodilla derecha en julio de 2025 para intentar resolver las molestias que ya le mermaban desde la temporada anterior. Sin embargo, en el curso 2025-2026 tuvo una participación residual, pese a lo cual marcó un gol, el pasado 1 de marzo, el que cerraba la victoria por 0-3 ante la Cultural Leonesa que precisamente entrenaba Rubén de la Barrera, actual técnico del equipo amarillo.

"Tenía ganas de jugar, de sentirme sin molestias, sin dolor. Ha sido un proceso complicado, porque no veíamos la manera de no tener dolor. Entrenaba todos los días aguantando el dolor para intentar ayudar, pero el año pasado no pude, mi cabeza no lo soportaba", explicó el delantero este domingo al término del partido contra el conjunto manchego.

Sandro, de 31 años, llegó cedido el 22 de agosto de 2022 -precisamente la fecha de fundación de la UD Las Palmas (1949)- por la SD Huesca, y al final de esa temporada, tras celebrar el ascenso a Primera División, el club insular hizo efectiva la opción de compra acordada con el conjunto oscense: un millón de euros.

En 2025 vivió la otra cara del fútbol, el amargo descenso a Segunda, pero lo peor estaba por llegar: la pesadilla de una lesión que le ha lastrado, física y psicológicamente. "No voy a decirlo muy alto por si acaso, pero ahora juego sin dolor y me encuentro bien, creo que se me nota", explicó el delantero con una sonrisa tras marcar el gol frente al Albacete, sólo siete minutos después de saltar al césped, y volver a sentirse lo que es: un futbolista determinante en la categoría.