El Sabadell debuta con un merecido empate

El CE Sabadell regresó a LaLiga Hypermotion cinco años después con un empate a cero en El Molinón que sabe a buen comienzo y que no es sino una continuación del patrón de la temporada pasada, la de un Sabadell superlativo en defensa que sumó muchos partidos sin encajar. Fue incluso superior al Sporting en amplios tramos y solo la falta de acierto, especialmente en el penalti fallado por Yanis Rahmani, le impidió llevarse algo más de Gijón.

Los arlequinados saltaron al césped con más hambre. Dominaron las bandas, generaron centros y llegadas, y forzaron el penalti en el minuto 11: Édgar González, tras un rebote, fue derribado por Gularte. Rahmani, que quiso ajustar en exceso, envió el lanzamiento fuera. Rubén Yáñez sostuvo el 0-0 hasta el descanso con varias intervenciones de mérito ante el equipo de Ferran Costa, que llegaba con más claridad.

La segunda mitad bajó de intensidad. El desgaste físico de inicio de temporada pesó en ambos. El Sporting apenas generó peligro con las internadas de Konrad de la Fuente, bien resueltas por Diego Fuoli.

El Sabadell mantuvo el control territorial, pero careció del último golpe. Finalizó el partido con un punto para cada lado. El Sporting se fue sin marcar en casa; el Sabadell, con la sensación de haber merecido más, pero con la certeza de haber firmado una digna puesta de largo y dejando muy buenas sensaciones.

Gioacchini se queda

El Sabadell ha hecho oficial el fichaje del delantero estadounidense Nicholas Gioacchini hasta el año 2028. El atacante estuvo a prueba a las órdenes de Ferran Costa y convenció al club tras sus minutos contra el Girona y el Olot. Con su incorporación, el norteamericano se une a la delantera arlequinada de la temporada 2026-27 junto a Coscia, Obolskii y Valles. Finalmente, el defensa Edgar González también ha sido inscrito oficialmente en LaLiga y ya está disponible para jugar de inmediato.