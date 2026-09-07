Sabadell - Córdoba: horario y dónde ver el partido de LaLiga Hypermotion por TV, online y en directo

Sabadell y Córdoba se enfrentan este lunes 7 de septiembre en la Nova Creu Alta en el partido de la Jornada 4 de LaLiga HyperMotion 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Sabadell - Córdoba y dónde ver el partido en España.

Después de dos partidos sin anotar ni encajar, los dirigidos por Ferran Costa se encontraron en simultáneo tanto con su primer gol de la campaña como su primera victoria, pues Nicholas Gioacchini mandó la esférica al fondo de la red contra el Almería en aras de conseguir tres puntos para el conjunto arlequinado.

Que los saballuts volvieran a disputar un partido profesional en la Nova Creu Alta después de cinco años, y una década entera sin la presencia de aficionados en las gradas, fue el aliciente suficiente para imponerse a los indálicos. "Tenemos la oportunidad de crear nuevos recuerdos juntos y tenemos que darlo todo. Han pasado once temporadas desde que pudisteis vivir un partido como el de mañana", declaraba el entrenador previo al encuentro, y cumplió con lo prometido.

Por otra parte, el Córdoba ya se había encontrado con la victoria en la segunda fecha de la campaña frente al Girona, pero esta fue precedida y sucedida por un par de derrotas (Burgos y Granada) que han enviado a la plantilla cordobesista hasta las cercanías de la zona de descenso.

"No estuvimos cómodos casi en ningún momento del partido, a pesar de ponernos muy rápido por delante. Ellos hicieron que nuestra manera de iniciar el juego no fuera la habitual, nos obligaron a jugar en largo y ahí no éramos ganadores en esos duelos en la última zona", consideró respecto al reciente partido frente a los nazaríes.

"Nos sentíamos más presionados de lo que realmente estábamos. Alguna situación de pérdida o de riesgo nos condicionó, no nos atrevimos a meter esos balones por dentro y el jugar tan largo a la última zona provocó que no fuéramos ganadores", sentenció.

HORARIO DEL SABADELL - CÓRDOBA DE LALIGA HYPERMOTION

El partido entre Sabadell y Córdoba, correspondiente a la Jornada 4 de LaLiga HyperMotion, se disputa este lunes 7 de septiembre a las 20:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL SABADELL - CÓRDOBA DE LALIGA HYPERMOTION

En España, el partido de LaLiga HyperMotion entre Sabadell y Córdoba se podrá ver en directo y online a través de LaLiga TV HyperMotion.

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