Sabadell - Córdoba, en directo: sigue el partido de LaLiga Hypermotion, en directo hoy

Un Sabadell con buenas sensaciones

Los de Ferran Costa llegan a este partido en un buen momento de forma. Los arlequinados han empezado el curso con buenos registros, siendo uno de los conjuntos revelación de este inicio de temporada. El Sabadell ha sumado cinco puntos en las tres primeras jornadas de competición, empatando a cero ante el Sporting de Gijón y el Castellón, y ganando al Almería por 1-0. Los de Costa gozan de solvencia defensiva y todavía no han encajado ningún gol.