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Sabadell - Córdoba, en directo: sigue el partido de LaLiga Hypermotion, en directo hoy

Sigue en directo el partido de la cuarta jornada de la Segunda División en la Nova Creu Alta

Los jugadores del Sabadell celebrando un tanto contra el Almería

Los jugadores del Sabadell celebrando un tanto contra el Almería / SPORT

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Xavi Turu

El CE Sabadell recibe al Córdoba en la Nova Creu Alta en la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion 2026/27. Sigue el partido en directo en SPORT.

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