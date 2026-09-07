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LALIGA HYPERMOTION
Sabadell - Córdoba, en directo: sigue el partido de LaLiga Hypermotion, en directo hoy
Sigue en directo el partido de la cuarta jornada de la Segunda División en la Nova Creu Alta
Xavi Turu
El CE Sabadell recibe al Córdoba en la Nova Creu Alta en la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion 2026/27. Sigue el partido en directo en SPORT.
MIN. 4, SAB 0-0 COR
Llegó el Córdoba por el costado derecho con un centro de Carracedo que despejó la zaga arlequinada. Más desparpajo para los visitantes.
MIN. 2, SAB 0-0 COR
Más balón para los andaluces en estos primeros dos minutos de partido. El Sabadell busca salir a la contra, sin suerte hasta el momento.
¡Empieza el partido!
Primera posesión para el Córdoba.
Sabadell – Córdoba
Urri mostró la Copa Catalunya a toda la afición antes de empezar el partido.
¡Todo listo en la Nova Creu Alta!
Los 22 protagonistas saltan al terreno de juego. Saludos protocolarios y empieza el partido.
Sabadell – Córdoba
¡¡Menos de diez minutos para que empiece el partido!!
Un Sabadell con buenas sensaciones
Los de Ferran Costa llegan a este partido en un buen momento de forma. Los arlequinados han empezado el curso con buenos registros, siendo uno de los conjuntos revelación de este inicio de temporada. El Sabadell ha sumado cinco puntos en las tres primeras jornadas de competición, empatando a cero ante el Sporting de Gijón y el Castellón, y ganando al Almería por 1-0. Los de Costa gozan de solvencia defensiva y todavía no han encajado ningún gol.
Sabadell – Córdoba
Todo listo en el vestuario del Sabadell.
Sabadell – Córdoba
Calentamiento para los locales. Con ganas de fútbol en Sabadell.
¡XI del Córdoba!
El cuadro que dirige Iván Ania buscará un importante triunfo a domicilio para alejarse de la zona baja.
Guilherme; Tasende, Martín, Ruiz, Percan; Bri, Alves, Diarra; Carracedo, Budesca y Eder.
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