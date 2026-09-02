El Sabadell cierra el mercado con 16 incorporaciones y cinco héroes del doble ascenso

Ferran Costa ya tiene la plantilla definitiva que peleará por la permanencia en Segunda División y quizás por alguna cosa más, por lo demostrado en este ilusionante arranque de temporada.

El Sabadell afronta el curso de su regreso a LaLiga Hypermotion con un total de 16 incorporaciones y con cinco héroes del histórico doble ascenso que en apenas dos años ha llevado al club de Segunda Federación a Segunda: Ton Ripoll, Arthur Bonaldo y Urri, claves en las tres primeras jornadas, y José Ortega y Kaiser. La salida del sexto, Miguelete, cedido a la UD Logroñés está pendiente de documentos y se hará oficial más pronto que tarde.

El director deportivo del club de la Nova Creu Alta, Lucas Viale, ha cumplido las dos directrices que marcó a principios de verano. Primero, fichar más polivalencia. Y segundo, completar la plantilla del ascenso con una mezcla de experiencia y trayectoria en el fútbol profesional y de hambre y rendimiento en Primera Federación: "Jugadores cuyos mejores partidos estén por venir y no hayan pasado ya".

Nicholas Gioacchini celebra un gol con el Sabadell / CE Sabadell

El Sabadell ha fichado jugadores con mucho recorrido como Pere Pons (300 partidos en el fútbol profesional español más una treintena en Europa con el AEK Lárnaca), Edgar González, cedido por el Almería, campeón de Copa en 2024, Yanis Rahmani o Pipa, ex del Espanyol.

Pero a la vez ha incorporado seis futbolistas que proceden de Primera Federación y uno de Segunda Federación, además de dos jóvenes ghaneses de 20 años. "Casi todos venimos de abajo y de picar mucha piedra", dijo Miki Codina, ex del Zamora, en su presentación. Alain Ribeiro afirmó que llevaba "toda la vida peleando por una vida así" y Óscar Sanz admitió que son "un equipo de obreros".

El club cerró el mercado este martes con las tres últimas caras nuevas: el portero Marc Vidal y el centrocampista Yussif Owusu, procedentes del Celta de Vigo y de las academias del Chelsea y el Brighton respectivamente, y el extremo barcelonés Ángel Baena, después de tres años en Polonia.

El Sabadell tiene uno de los presupuestos más bajos de toda la categoría y también uno de los límites salariales más modestos, pero Costa tiene en sus manos una plantilla muy larga y muy polivalente y en las tres primeras jornadas su equipo ha demostrado que será muy difícil de doblegar.

El club ha vuelto a Segunda con dos empates ilusionantes en Gijón y en Castellón y una brillante victoria contra el Almería (1-0), con un gol de uno de los nuevos fichajes: Nicholas Gioacchini, delantero estadounidense.

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Tras el doble ascenso, el presidente, Pau Morilla-Giner, ya dijo: "Competiremos con clubes históricos, con gente más rica, más bonita, más poderosa, pero esto nos encanta, nos pone".