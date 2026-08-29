Sabadell - Almería: horario y dónde ver el partido de LaLiga Hypermotion por TV, online y en directo

Sabadell y Almería se enfrentan este sábado 29 de agosto en el Nova Creu Alta en el partido de la Jornada 3 de LaLiga HyperMotion 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Sabadell - Almería y dónde ver el partido en España.

Después de empatar con el Sporting Gijón en la primera fecha y con el Castellón en la segunda, los dirigidos por Ferran Costa se mantienen como el único club de toda la división que no ha anotado ni encajado ningún gol, lo cual demuestra su solidez defensiva pero, también, las necesidades que muestran en materia de ataque.

Tras este primer par de disputas, el director técnico ha ofrecido sus opiniones, últimamente con un registro positivo. "La valoración es que seguimos siendo nosotros en un nivel más complicado y todo lo que comporta estar en una categoría más. Lo que valoro es que seguimos siendo competitivos desde nuestra esencia y nuestra identidad. Siempre queremos más, eso no quita que le demos valor a las cosas. Estoy muy contento. Ahora toca dar pasos hacia delante y seguir creciendo”, declaró.

En cambio, el Almería ya experimentó tanto las mieles de la victoria (Eldense) como de la derrota (Tenerife), quedándose con un saldo de tres puntos que lo sitúa alrededor de la mitad de la tabla y fuera del selecto conjunto de siete clubes de LaLiga Hypermotion que aún no se ven superados en el marcador.

Luego de perder contra los chicharreros, García Pimienta elogió su trabajo, asegurando que fueron "muy superiores en cuanto a duelos, actitud y compromiso". Aun así, quiso reconocer los esfuerzos de sus jugadores, afirmando que dominaron la segunda mitad y que la pérdida debe servirles de escarmiento para mejorar de cara al resto de la campaña.

HORARIO DEL SABADELL - ALMERÍA DE LALIGA HYPERMOTION

El partido entre Sabadell y Almería, correspondiente a la Jornada 3 de LaLiga HyperMotion, se disputa este sábado 29 de agosto a las 17:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL SABADELL - ALMERÍA DE LALIGA HYPERMOTION

En España, el partido de LaLiga HyperMotion entre Sabadell y Almería se podrá ver en directo y online a través de LaLiga TV HyperMotion.

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