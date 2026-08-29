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LALIGA HYPERMOTION

Sabadell - Almería, en directo: sigue el partido de LaLiga Hypermotion, en vivo hoy

Sigue en directo el partido de la segunda división entre el CE Sabadell y el Almería

El Sabadell, en Olot

El Sabadell, en Olot / @CESabadell

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Xavier Zapater

La Nova Creu Alta recibe al Almería en el primer partido de la temporada de LaLiga Hypermotion en el feudo del Sabadell. Sigue el partido en directo en SPORT.

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