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LALIGA HYPERMOTION
Sabadell - Almería, en directo: sigue el partido de LaLiga Hypermotion, en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la segunda división entre el CE Sabadell y el Almería
Xavier Zapater
La Nova Creu Alta recibe al Almería en el primer partido de la temporada de LaLiga Hypermotion en el feudo del Sabadell. Sigue el partido en directo en SPORT.
SABADELL 0-0 ALMERÍA | MIN.29
Momento para la pausa de hidratación en la Nova Creu Alta. Se mantiene el empate sin goles tras la primera media hora de juego.
SABADELL 0-0 ALMERÍA | MIN.27
¡Providencial Bonini! Muy rápido el central del Almería para mandar a córner un centro raso de Pere Pons. Gioacchini esperaba solo en el segundo palo.
SABADELL 0-0 ALMERÍA | MIN.26
Tras un primer tramo de partido con dominio del Sabadell, el encuentro está ahora más igualado. Está creciendo la UD Almería con el paso de los minutos, sobre todo, tras el tanto anulado al conjunto local. El gol ha sido un toque de atención.
SABADELL 0-0 ALMERÍA | MIN.25
Finalmente, Embarba decide probar suerte con un disparo directo a puerta, que se marcha muy desviado. Por encima de la portería de Fuoli.
SABADELL 0-0 ALMERÍA | MIN.24
Falta clara de Urri sombre Embarba en una zona peligrosa del campo. El Almería centrará desde ahí.
SABADELL 0-0 ALMERÍA | MIN.22
Embarba pide penalti tímidamente por una caída dentro del área. No señala nada el colegiado, que entiende que el contacto de Ripoll es totalmente legal.
SABADELL 0-0 ALMERÍA | MIN.20
Saque de banda que cuelga directamente al área Álex Muñoz, pero Vesga comete falta en ataque.
SABADELL 0-0 ALMERÍA | MIN.18
A pesar de que el gol no haya subido al marcador, el dominio del Sabadell en estos primeros minutos es innegable. Los de Ferran Costa están siendo valientes, presionando arriba y llegando con peligro al área de Andrés Fernández. Muy buenos minutos del cuadro arlequinado.
SABADELL 0-0 ALMERÍA | MIN.16
Todavía está siendo atendido Álex Muñoz tras ese choque. Un golpe duro el que se ha llevado en la nariz.
SABADELL 0-0 ALMERÍA | MIN.15
¡GOL ANULADO! La mano de Bonaldo impacta en la cara de Álex Muñoz en el centro y eso le ha provocado una brecha al jugador del Almería. Gol invalidado por falta en ataque.
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