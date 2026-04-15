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Ribéry, en el entrenamiento del Racing
Un grupo de entrenadores de la Federación Italiana estudian la metodología de José Alberto
EFE
Veinte entrenadores de la Federación Italiana de Fútbol, entre los que se encuentran los exfutbolistas Franck Ribéry o Stephan Lichtsteiner, han presenciado la sesión de entrenamiento de este miércoles del Real Racing Club.
La forma de jugar del equipo de José Alberto López ha llamado la atención a los profesores del curso de entrenador UEFA-PRO de Italia, por lo que los futuros técnicos han querido comprobar su metodología.
Los alumnos del Centro Técnico Federal de Coverciano (Florencia) se trasladaron esta semana a Santander para presenciar los entrenamientos de hoy, miércoles, y de mañana.
El director de comunicación del Real Racing Club, Roberto González, ha explicado a EFE que los alumnos de la Federación Italiana hacen excursiones periódicas a conocer metodologías y han decidido acudir a Santander porque en Italia "ningún club juega de la misma manera que el Racing".
Este mediodía el entrenador verdiblanco, José Alberto, y su cuerpo técnico han dado a los futuros directores técnicos una charla explicativa del modelo de juego de su equipo.
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