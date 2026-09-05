En directo
LALIGA HYPERMOTION
Real Valladolid - Andorra, en directo: sigue el partido de LaLiga Hypermotion, en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la jornada 4 de la Segunda División entre el Real Valladolid y el FC Andorra
Migue Jorge Sánchez
El Andorra visita Pucela para enfrentarse al Real Valladolid en la jornada 4 de LaLiga Hypermotion. Sigue el partido en directo en SPORT.
DESCANSO | 1-0
¡DESCANSO EN EL JOSÉ ZORRILLA! ¡JUGADORES A TÚNEL DE VESTUARIOS!
1ª PARTE | 45' | 1-0
¡3 minutos de añadido!
1ª PARTE | 43' | 1-0
Últimos instantes de la primera parte en Pucela. Han bajado el ritmo ambos equipos.
1ª PARTE | 39' | 1-0
¡Amarilla para Sidibe! Descargó de primeras Chacón para un Alejo que dobló y percutió casi hasta línea de fondo.
1ª PARTE | 36' | 1-0
¡Qué recurso de espuela de Ponceau para finalizar jugada! Está sufriendo el Andorra en estos instantes.
1ª PARTE | 34' | 1-0
Gestionando a las mil maravillas Víctor JR cada duelo individual en zona de tres cuartos. Buena primera parte para el joven de 18 años.
1ª PARTE | 31' | 1-0
Se reanuda el partido tras el cooling-break y lo hace con una amarilla para Akman por agarrón sobre Lachuer.
1ª PARTE | 26' | 1-0
¡Buena mano abajo de Pau López al remate de Lachuer!
1ª PARTE | 23' | 1-0
Está volcando el ataque el Andorra por la banda de Sidibe y ahí está creándole muchos problemas a un Iván Alejo que le pide a Chacón que baje en defensa para ayudar.
Mientras tanto... ¡ecuador de la 1ª mitad!
1ª PARTE | 20' | 1-0
Excelente el repliegue defensivo del Andorra frenando la contra de un Valladolid que no le está importando defender en bloque bajo y aprovechar fallos.
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