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LALIGA HYPERMOTION

Real Sporting - Sabadell, en directo hoy: sigue el partido de la jornada 1 de LaLiga Hypermotion, en vivo

Sigue en directo la primera jornada de la Segunda División española

Victoria del Sabadell en Olot

Victoria del Sabadell en Olot / @CESabadell

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Xavi Turu

El Real Sporting recibe al recién ascendido Sabadell en la primera jornada de LaLiga Hypermotion. Sigue el partido en directo en SPORT.

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