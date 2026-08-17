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LALIGA HYPERMOTION
Real Sporting - Sabadell, en directo hoy: sigue el partido de la jornada 1 de LaLiga Hypermotion, en vivo
Sigue en directo la primera jornada de la Segunda División española
Xavi Turu
El Real Sporting recibe al recién ascendido Sabadell en la primera jornada de LaLiga Hypermotion. Sigue el partido en directo en SPORT.
El Molinón
Ya queda muy poco para que el balón empiece a rodar en esta primera jornada de LaLiga Hypermotion en Gijón.
Calentamiento
Los catalanes ya pisan el césped del Estadio El Molinón-Enrique Castro Quini.
¡XI del Sabadell!
Ferran Costa apuesta por estos futbolistas para este partido inaugural en Segunda División.
Fuoli, Sanz, Bonaldo, Codina, Urri, Liameed, González, Pons, Priego, Ripoll y Rahmani.
¡XI del Sporting!
Nicolás Larcamón sale con este once en el primer partido de esta temporada ante su afición.
Yáñez, Rosas, Gularte, Vázquez, Sánchez, Gelabert, Manu, Corredera, Iosifov, Otero y Sarco.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Arrancamos esta retransmisión con el partido de la primera jornada de LaLiga Hypermotion entre el Real Sporting y el Sabadell. Nueva aventura para los arlequinados con Ferran Costa al mando de la nave ‘sabadellenca’.
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