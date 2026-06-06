Solo puede quedar uno: así está la lucha por el ansiado regreso a Primera División

Que empiecen los Juegos del Hambre. LaLiga Hypermotion —coloquialmente rebautizada por muchos como la 'LaLiga Hipertensiones'— bajó el telón el pasado fin de semana tras 42 jornadas de auténtico infarto. Sin embargo, todavía queda por decidir el tercer y último billete para LaLiga EA Sports.

La gran pregunta es: ¿quién acompañará al Real Racing Club de Santander y al RC Deportivo en la máxima categoría del fútbol español? Hagan sus apuestas: UD Almería (3.º), Málaga CF (4.º), UD Las Palmas (5.º) o CD Castellón (6.º). Solo uno completará el trío de ascendidos.

CD CASTELLÓN (1990/91)

Castalia sueña con un retorno a la categoría reina del fútbol español 35 años después. El triunfo frente al Eibar en la última jornada, además de su brillante año, permitió al Castellón meterse el billete del playoff en su bolsillo. Además, el Almería, su rival en semifinales, es un equipo que se le ha dado bien en la historia reciente: tres victorias en sus últimos cuatro enfrentamientos.

Su temporada ha sido una montaña rusa de emociones. Los albinegros las vivieron de todos colores hasta ser considerados uno de los mejores conjuntos de la categoría plata. Compitieron de tú a tú ante proyectos de mayor presupuesto, experiencia reciente en Primera y plantillas más valiosas.

Última temporada en Primera: 1990/91

Temporadas en Primera: 11

Años consecutivos en Segunda: 2

Posición: 6

Entrenador: Pablo Hernández

Jugador a seguir: Brian Cipenga o Álex Calatrava

Valor de mercado de la plantilla: 20,5 millones

La destitución de Johan Plat y la posterior promoción desde el filial del exfutbolista de Valencia o Leeds, Pablo Hernández, significó un antes y un después. Cinco jornadas sin conocer la victoria y, a partir de ahí, el equipo fue 'in crescendo'. Llegó a ponerse líder tras doblegar al Dépor y, después de sufrir un pequeño bajón, amarró la promoción con dos triunfos por la mínima ante Huesca y Eibar.

Pablo Hernández lamentará las bajas de Brian Cipenga y Awer Mabil, ambos concentrados con sus respectivas selecciones, RD Congo y Australia, para disputar el Mundial. Además, tampoco podrá contar con el francés Jérémy Mellot debido a una lesión muscular.

Álex Calatrava celebra el 1-0 del Castellón al Eibar. / Toni Losas

Álex Calatrava, máximo realizador con 14 dianas y segundo máximo asistente con ocho pases de gol, canalizará el juego ofensivo, justo por detrás de Ousmane Camara. Pablo Santiago y Adam Jakobsen apuntan a ser los elegidos para sustituir a Cipenga y Mabil.

UD ALMERÍA (2023/24)

Los indálicos, uno de los proyectos con mayor presupuesto de la categoría, tienen ante sí una nueva oportunidad de luchar por su retorno a Primera a través de la fase de ascenso, un formato que conoce bien durante las últimas temporadas y que únicamente logró superar con éxito en 2013.

Recuerden que Cristiano Ronaldo es copropietario de la Unión Deportiva Almería tras adquirir el 25% de las acciones del club a través de su empresa CR7 Sports Investments.

El conjunto almeriense llega a la eliminatoria después de completar una temporada marcada por su pólvora y efectividad arriba y por su reconocible propuesta. Rubi ha basado el juego de su equipo en asumir la iniciativa, instalarse en campo rival y generar situaciones de ataque.

Última temporada en Primera: 2023/24

Temporadas en Primera: 8

Años consecutivos en Segunda: 2

Posición: 3

Entrenador: Joan Francesc Ferrer Sicilia (Rubi)

Jugadores a seguir: Sergio Arribas, Adrián Embarba o Léo Baptistao

Valor de mercado de la plantilla: 50,3 millones

Selló en la última jornada la tercera plaza después de dejar escapar, con una racha de tres partidos sin vencer -un empate y dos derrotas-, el ascenso directo en favor del Dépor. Un gol de penalti del exmadridista Sergio Arribas, pichichi de Segunda con 25 goles, le permitió superar en su último duelo al Real Valladolid (1-0) y alcanzar los 74 puntos, uno por encima de malagueños y canarios.

Arribas celebra un gol con Baptistao detrás. / LA VOZ DE ALMERÍA

El Almería pisó Primera por última vez en la temporada 2023/24 y afronta la eliminatoria con el cartel de favorito ante un aspirante que sueña con regresar a la élite del fútbol español 35 años después. Con 80 goles a favor, fue el equipo más goleador entre los aspirantes al playoff. Sin embargo, también ostenta el registro de goles encajados (63) más alto entre los cuatro.

MÁLAGA (2017/18)

Un histórico que vuelve a encontrarse a las puertas de la élite. Arropado por su afición, una de las masas sociales más importantes de nuestro país, sueña con el regreso a la categoría reina ocho años después. La Rosaleda, con capacidad para más de 30.000 espectadores, promete presentar uno de los ambientes más ilusionantes del playoff.

El conjunto malagueño terminó la fase regular entre los equipos más fiables de la zona alta y destacó por su producción ofensiva, con 73 goles a favor, solo por detrás del Almería entre los clasificados para la promoción.

Última temporada en Primera: 2017/18

Temporadas en Primera: 17

Años consecutivos en Segunda: 2

Posición: 4

Entrenador: Juan Funes

Jugadores a seguir: Chupete

Valor de mercado de la plantilla: 27,2 millones

Como el Dépor en 2021, el Málaga descendio a Primera Federación tras una pésima campaña 2022/23, donde solo pudo conseguir 10 victorias en toda la competición. Ahora, tres años más tarde, tiene la oportunidad de unirse al conjunto de Antonio Hidalgo en Primera.

Chupete, segundo máximo artillero de la competición con 24 dianas, es la gran referencia ofensiva de los de Juan Funes.

UD LAS PALMAS (2024/25)

Otro histórico que sueña con el retorno a la cima. Podrían hacer un 'sube-baja' los pío-pío. Son los que cuentan con mayor experiencia reciente en LaLiga EA Sports. Buena parte de la plantilla conoce perfectamente lo que supone competir en la máxima categoría y también gestionar la presión de los encuentros decisivos.

La Unión Deportiva presenta uno de los bloques más sólidos de toda la temporada. Con solo 39 goles encajados durante la temporada regular, terminó como el equipo menos goleado entre los cuatro aspirantes.

Última temporada en Primera: 2024/25

Temporadas en Primera: 36

Años consecutivos en Segunda: 1

Posición: 5

Entrenador: Luis García

Jugadores a seguir: Jesé, Jonathan Viera o Kirian

Valor de mercado de la plantilla: 45 millones

Será la quinta promoción que disputen los isleños desde que se cambió de formato. La última vez que subió fue de forma directa, logrando un empate frente al Alavés en la última jornada. En esta ocasión tiene que tomar el camino largo.

Jesé Rodríguez, Jonathan Viera o su capitán, Kirian Rodríguez, quieren hacer historia con el club de sus amores. Los de Luis García se aferran, sobre todo, al ex jugador del Madrid, que llega en un buen estado de forma y sumó tres goles en los últimos cinco encuentros de Las Palmas.

Jesé Rodríguez festeja un tanto con la UD. / LA PROVINCIA / DLP

Semifinal 1: CD Castellón-UD Almería

CD Castellón y UD Almería se verán las caras en la primera semifinal del playoff que se jugará este sábado 6 de junio a las 21:00 horas en Castalia. El cuadro indálico, como tercer clasificado, disputará la vuelta en el UD Almería Stadium, y gozaría también de dicho privilegio en caso de acceder a la final.

Los castellonenses, como sextos clasificados, no tendrán factor campo a su favor en ninguna de las dos rondas eliminatorias. La vuelta tendrá lugar el martes 9 (21:00 horas).

Semifinal 2: UD Las Palmas-Málaga

UD Las Palmas y Málaga se miden en la otra semifinal del playoff. El conjunto boquerón, como cuarto clasificado, disputará la vuelta en La Rosaleda, pero en la final solo gozaría de dicho privilegio en caso de que fuera el CD Castellón quien accediera a ella

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Los canarios, como quintos clasificados, tendrían factor campo a su favor en la final si su oponente fuera el CD Castellón. El primer envite de esta semifinal se disputa el domingo 7 (21:00 horas) y la vuelta, el miércoles 10 de junio (21:00 horas).