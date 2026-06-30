Así queda el calendario de LaLiga Hypermotion con Girona y Sabadell: cuándo empieza, fecha de playoffs y derbi

El fútbol catalán contará la próxima temporada con doble representación en LaLiga Hypermotion. El Girona, descendido de LaLiga EA Sports, y el Sabadell, ascendido de Primera RFEF, arrancarán su andadura en la segunda máxima competición del fútbol nacional, así como el FC Andorra, que también representará a la FCF en Segunda.

Temporada complicada la que le espera tanto al conjunto rojiblanco como a los arlequinados. El Girona parte como gran favorito de la categoría y el objetivo no debe ser otro que lograr el ascenso de forma directa o, en su defecto, a través del play-off. Por parte 'sabadellenca', lucharán los de la Nova Creu Alta por asentarse de nuevo en el fútbol profesional buscando la permanencia.

Girona y Sabadell ya conocen el calendario de Segunda / SPORT

¿Cuándo empieza y cuándo acaba LaLiga Hypermotion?

El pistoletazo de salida a la temporada 26/27 en LaLiga Hypermotion tendrá lugar el próximo fin de semana del 15 de agosto de 2026 y concluirá su fase regular el 6 de junio de 2027 con la disputa de la última jornada liguera.

El Girona arrancará el nuevo curso frente al Leganés en casa, mientras que el Sabadell tendrá como primer rival al Real Sporting en El Molinón. Los rojiblancos concluirán la temporada frente al Eibar en Ipurúa. Por su parte, los arlequinados lo harán ante el Castellón en la Nova Creu Alta.

¿Cuándo se disputará el play-off de ascenso?

Por esas fechas todavía quedará por decidir el último equipo ascendido a Primera División, cuyo nombre se conocerá tras la disputa del play-off de ascenso que arrancará el 9 de junio con la primera semifinal y finalizará el 20 de ese mismo mes.

Noticias relacionadas

¿Cuándo se jugará el derbi catalán?

Habrá que esperar bastante para vivir el primer derbi catalán de la temporada en Segunda. El Girona recibirá al Sabadell en Montilivi el 3 de enero de 2027 en la Jornada 20. Ya en la segunda vuelta, los rojiblancos visitarán la Nova Creu Alta el 2 de mayo de 2027 en la Jornada 37.