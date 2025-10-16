La promesa que asombra en Segunda, idolatra a Neymar y llama la atención de los grandes: "Me recuerda a Nico Williams"

Profundo, descarado, con una habilidad innata para dejar adversarios por el camino. Rapidez y regate, con una toma de decisiones impropia de un futbolista que acaba de cumplir 21 años. Efe Aghama está siendo una de las sorpresas de la Liga Hypermotion en un Cádiz que lidera la categoría de plata.

El nigeriano llegó al Nuevo Mirandilla en el último día del mercado de transferencias procedente del Ceuta a razón de un millón de euros, otra inyección económica para le entidad caballa después del traspaso de su compatriota Christantus Uche al Getafe en verano de 2024. Su paso por la Ciudad Autónoma fue efímero, tras haber sido firmado en del Lleida CF de Segunda RFEF.

De profesión, driblador

Enjuto, afincado en el extremo izquierdo y con una fisonomía que recordaba a Nico Williams -luce trenzas amarillas como el del Athletic-, las comparaciones con el navarro se multiplicaron al verle rendir sobre el césped. Efe no se amedrenta ante nada ni nadie. Encarador, con una mentalidad prominentemente ofensiva, el delantero africano se está haciendo progresivamente un hueco en los esquemas de Gaizka Garitano... y en los corazones de la afición del Carranza, con un gusto exquisito por los futbolistas virtuosos, mágicos...

Efe Aghama, la gran sensación del Cádiz / Cádiz CF

"Me recuerda a Nico Williams. No hay ni un solo duelo que no se haya ido de su par. Es un jugador especial", reconocía Iza Carcelén recientemente en una entrevista en la 'Cadena SER'. El capitán y veterano futbolista de la plantilla amarilla se deshacía en elogios para con su compañero de equipo, al que vislumbra un futuro prometedor, siempre y cuando pula algunos aspectos de su juego.

El gol, tarea pendiente

Como decíamos, Efe Aghama es un futbolista joven, con unas capacidades enormes, pero que todavía tiene facetas a mejorar, especialmente, el gol. El desborde es su punto fuerte, aunque se le apagan las luces cuando encara a portería. Hasta la fecha, el nigeriano todavía no se ha estrenado como realizador con los gaditanos, ni tampoco lo hizo con el Ceuta en los tres primeros y únicos encuentros que disputó esta temporada con la entidad del Alfonso Murube hasta su marcha.

"Efe tiene un descaro increíble. Tiene que pulir varias cosas. No tiene una mala toma de decisión realmente. Debe mejorar de cara a gol si quiere convertirse en un gran extremo, pero tiene una gran proyección", apuntaba Iza, que no ve techo a Efe si saca mayor partido a su desparpajo en la definición.

De momento, Gaizka Garitano le está reservando un papel de revulsivo. Efe Aghama es el desatascador de partidos, el abrelatas cuando las exigentes defensas de Segunda se pertrechan. Condiciones tiene, sólo falta que las concrete para acabar de explotar. “Mi jugador referencia es Neymar. Quiero demostrar que soy un futbolista de talento”, dijo en su carta de presentación cadista. Los grandes miran de reojo a la Tacita de Plata.