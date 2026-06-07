SEGUNDA DIVISIÓN
Así están los playoffs de ascenso a Primera División: resultados, horarios y cruces
Consulta cómo está el cuadro final del playoff de ascenso a Primera División, con los partidos, resultados y cruces
LaLiga EA Sports tendrá tres nuevas caras para la temporada 2026/27. Después de confirmar la presencia de Racing de Santander y Deportivo de la Coruña, ambos mediante plazas de ascenso directo tras una exigente temporada en LaLiga Hypermotion, solamente queda por conocer al último equipo restante. La identidad del tercer club saldrá de los playoffs, que encaran su camino hasta la gran final tras la disputa de la ida de las dos semifinales.
De entre los cuatro equipos participantes en las eliminatorias, solamente uno pondrá rumbo a la máxima categoría. La primera eliminatoria de semifinales tuvo como protagonistas a UD Almería y CD Castellón, un cruce que quedó completamente abierto para la vuelta tras del empate en Castalia (1-1). Después de un partido igualado, el conjunto albinegro y el equipo indálico firmaron tablas y yodo se decidirá en el UD Almería Stadium, con el Almería que contará con el factor campo a favor gracias su mejor clasificación en la fase regular.
Más encarrilado parece tenerlo el Málaga, que tiene a tocar el billete hacia la final de los playoffs de ascenso a Primera División. Los andaluces se impusieron a la UD Las Palmas en el partido de ida en Gran Canaria (0-1), un paso de gigante que mantiene vivo el sueño de regresar a Primera División. La vuelta en la Rosaleda pondrá a prueba el intento de remontada de los canarios, mientras que el conjunto boquerón buscará defender la renta conseguida en el duelo de ida para seguir vivo en las eliminatorias.
Así están los playoffs de ascenso a Primera División
Semifinales - Ida
- CD Castellón - UD Almería: 1-1
- UD Las Palmas - Málaga CF: 0-1
Semifinales - Vuelta
- UD Almería - CD Castellón: martes 9 de junio, 21:00 horas
- Málaga CF - UD Las Palmas: miércoles 10 de junio, 21:00 horas
Final — Ida del playoff de ascenso a Primera División
- Ganador Semifinal 1 - Ganador Semifinal 2: domingo 14 de junio, 21:00 horas
Final — Vuelta del playoff de ascenso a Primera División
- Ganador Semifinal 2 - Ganador Semifinal 1: sábado 20 de junio, 21:00 horas
¿Dónde ver por TV y online los playoffs de ascenso a LaLiga EA Sports?
Los partidos del playoff de ascenso a Primera División se podrán ver en directo por televisión a través de LaLiga TV Hypermotion, disponible en Movistar Plus+, DAZN y Orange TV.
En SPORT te contaremos todas las novedades respecto a los playoffs de ascenso a Primera División, con directos, crónicas y reacciones de los partidos.
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