Playoffs de ascenso a Primera División: horarios y dónde ver por TV los partidos de vuelta de Almería - Castellón y Málaga - Las Palmas

LaLiga Hypermotion está preparada para conocer la identidad de los dos finalistas de los playoffs a Primera División. Una vez disputados los partidos de vuelta entre Almería, Castellón, Málaga y Las Palmas, esta semana se disputarán los decisivos partidos de vuelta, donde quedarán establecidos los equipos que participarán en la final para subir a la máxima categoría.

De los cuatro equipos que están en liza para acompañar a Racing de Santander y Deportivo de la Coruña, el Málaga parece ser quien más encarrilado tiene su camino hacia la final. Los boquerones vencieron por la mínima contra Las Palmas en Gran Canaria 0-1), un paso de gigante que mantiene vivo el sueño de regresar a Primera División. A falta de disputarse el partido de vuelta en la Rosaleda, lois andaluces parecen tener las de ganar contra los canarios, que apurarán sus opciones de remontada en los próximos días.

Sergio Arribas, pichichi de LaLiga Hypermotion / @sergio_arribas10

Más abierta parece la segunda eliminatoria de semifinales, que tuvo como protagonistas a UD Almería y CD Castellón. El cruce de ida quedó completamente abierto tras del empate en Castalia (1-1) después de un partido igualado que demostró la jerarquía de ambos equipos. El conjunto albinegro y el equipo indálico firmaron tablas y todo se decidirá en el UD Almería Stadium, con el Almería que saldrá como ligeramente favorito por contar con el factor campo a su favor gracias su mejor clasificación en la fase regular.

Horarios de los partidos de playoffs de ascenso a Primera División

Semifinales - ida 06/06. Castellón - Almería: 1-1

07/06. Las Palmas - Málaga: 0-1 Semifinales - vuelta 9/06. Almería - Castellón: 21:00 horas (CEST)

10/06. Málaga - Las Palmas: 21:00 horas (CEST) Final - ida 14/06. Las Palmas o Málaga vs Castellón o Almería: 21:00 horas (CEST) Final - vuelta 20/06. Castellón o Almería vs Las Palmas o Málaga: 21:00 horas (CEST)

¿Dónde ver por TV y online los playoffs de ascenso a Primera División?

Los partidos del playoff de ascenso a Primera División se podrán ver en directo por televisión a través de LaLiga TV Hypermotion, disponible en Movistar Plus+, DAZN y Orange TV.

Noticias relacionadas

En SPORT te contaremos todas las novedades respecto a los playoffs de ascenso a Primera División, con directos, crónicas y reacciones de los partidos.