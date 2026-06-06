Playoffs de ascenso a Primera División: horarios y dónde ver por TV los partidos de ida de Castellón - Almería y Las Palmas - Málaga

LaLiga Hypermotion vive el momento cumbre de la temporada. Castellón, Almería, Las Palmas y Málaga se disputarán estos días la última plaza disponible a LaLiga EA Sports en los playoffs de ascenso a Primera División. Una vez asegurada la presencia de Racing de Santander y Deportivo de La Coruña tras obtener el ascenso directo tras la fase regular, es momento de descubrir la identidad del tercer club que pondrá rumbo a la máxima categoría el próximo curso.

Los playoffs arrancará en semifinales, donde el primer duelo será entre Castellón y al Almería en Castalia. El conjunto albinegro llega al playoff como sexto clasificado, después de asegurar su billete en la última jornada con una victoria clave ante el Eibar, aunque enfrente tendrá al Almería, tercer clasificado y principal favorito por posición en la tabla y por contar con el partido de vuelta en casa.

Doué y Cipenga celebrando el pase al 'play-off' del Castellón ante el Éibar. / KMY ROS / el periódico mediterráneo

De hecho, el equipo andaluz, dirigido por Rubi, se quedó a las puertas del ascenso directo y encara la promoción con la obligación de confirmar su condición de candidato. A lomos de Sergio Arribas, pichichi de Segunda División, la ida en Castalia se presenta como un examen exigente para el Almería, que sabe que sacar un buen resultado puede marcar la diferencia antes de resolver el cruce en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

La otra semifinal, en el duelo de ida, medirá a Las Palmas y Málaga en el Estadio de Gran Canaria. El conjunto amarillo, quinto clasificado, busca regresar a Primera División y quiere aprovechar el factor campo en el partido de ida. El Málaga, por su parte, llega cuarto y con una gran dinámica en el tramo final de temporada, además de la ventaja de disputar la vuelta en La Rosaleda. En caso de empate al final de la prórroga, no habrá tanda de penaltis y pasará el equipo mejor clasificado en la liga regular.

Horarios de los partidos de playoffs de ascenso a Primera División

Semifinales - ida 06/06. Castellón - Almería: 21:00 horas (CEST)

07/06. Las Palmas - Málaga: 21:00 horas (CEST) Semifinales - vuelta 9/06. Almería - Castellón: 21:00 horas (CEST)

10/06. Málaga - Las Palmas: 21:00 horas (CEST) Final - ida 14/06. Las Palmas o Málaga vs Castellón o Almería: 21:00 horas (CEST) Final - vuelta 20/06. Castellón o Almería vs Las Palmas o Málaga: 21:00 horas (CEST)

¿Dónde ver por TV y online los playoffs de ascenso a Primera División?

Los partidos del playoff de ascenso a Primera División se podrán ver en directo por televisión a través de LaLiga TV Hypermotion, disponible en Movistar Plus+, DAZN y Orange TV.

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