Así quedan los playoffs de ascenso a Primera División: cruces, equipos clasificados, fechas y horarios

LaLiga Hypermotion se prepara para dar paso a su fase más emocionante. Una vez finalizadas las 42 jornadas que componen la temporada, la categoría de plata del fútbol español da paso a los playoffs de ascenso a Primera División.

Los playoffs de LaLiga Hypermotion enfrentan a los equipos que han terminado la temporada entre la tercera y la sexta posición de la clasificación en busca del último billete para ascender de categoría. Las cuatro plazas se han terminado de definir en una trepidante última jornada, siendo Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón los agraciados.

Una vez conocidas las posiciones finales, los cruces del playoff ya han quedado definidos. El Almería se enfrentará al Castellón (3º vs 6º), mientras que el Málaga medirá sus fuerzas contra Las Palmas(4º contra 5º).

El Castellón cierra la lista de equipos que disputarán el play-off / EFE

La posición final de los equipos en la fase regular tiene una importancia considerable en los playoffs, ya que los mejor clasificados cuentan con el factor campo a favor en los decisivos partidos de vuelta.

El equipo que consiga imponerse en la final del play-off se unirá a los ya ascendidos Racing de Santander y Deportivo de La Coruña para completar el elenco de participantes de LaLiga EA Sports 2026/27.

El Deportivo, uno de los equipos ascendidos a Primera División / X

Así queda el play-off de ascenso a Primera División

Semifinales - ida 06/06. Castellón - Almería: 21:00 horas (CEST)

07/06. Las Palmas - Málaga: 21:00 horas (CEST) Semifinales - vuelta 9/06. Almería - Castellón: 21:00 horas (CEST)

10/06. Málaga - Las Palmas: 21:00 horas (CEST) Final - ida 14/06. Las Palmas o Málaga vs Castellón o Almería: 21:00 horas (CEST) Final - vuelta 20/06. Castellón o Almería vs Las Palmas o Málaga: 21:00 horas (CEST)

¿Cuándo se juega el play-off de ascenso a Primera División?

La ida de las semifinales del play-off de ascenso a Primera División se disputará entre el 6 y el 7 de junio, mientras que la decisiva vuelta tendrá lugar entre el 9 y el 10 de junio.

La final del play-off también se disputará a doble partido. La ida tendrá lugar el próximo domingo 14 de junio a las 21:00 horas (CEST), mientras que el último partido se celebrará el sábado 20 de junio también a las 21:00 horas (CEST).

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En caso de empate en el marcador global en cualquiera de las dos eliminatorias, el partido irá a la prórroga y, si este se mantiene tras los 30 minutos adicionales, pasará el mejor clasificado en la fase anterior.