Piqué, presente en la primera derrota del Andorra

El Andorra de Ibai Gómez cosechó la primera derrota de la temporada en LaLiga Hypermotion, perdiendo 2-0 ante el Eibar en Ipurua con la presencia de su presidente, Gerard Piqué, en el feudo armero. Hasta la fecha los suyos cosechaban dos triunfos y un empate, firmando el primer cero del curso y cayendo hasta la octava plaza de la clasificación.

La primera parte resultó bastante complicada para el equipo del Principado, que resistió en Ipurua para no verse doblegado en los 45’ iniciales. Porque la tuvo el cuadro armero con un penalti a los 24’, pero el VAR se encargó de salvar a los andorranos por el fuera de juego.

Tres minutos más tarde, una torpeza de Ratti y Yako desembocó en otro penalti en favor local, esta vez sin VAR que valga. Pero Ratti corrigió con senda parada ante el disparo de Corpas desde los once metros.

TODO SE DECIDIÓ EN LA SEGUNDA PARTE

Aguantó el equipo tricolor el cero para marcharse a los descansos, pero en la segunda parte el asedio eibarrés continuó, atando de pies y manos a un Andorra que no se encontraba. Así cayó el tanto local, sobre los 53’, obra de un Sergio Cubero que puso su buen ojo para cazar el rebote de Ratti y plantar el 1-0.

Con la desventaja se animó el equipo andorrano, dando entrada a Bombardo, Nieto o Calvo para intentar cambiar la historia. Pero fue Javi Martínez, recambio del Eibar, el que sentenció todo con el 2-0, cortesía de otro fallo de Ratti.