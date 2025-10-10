Sin periodistas: la Real Sociedad se ve obligado a suspender la rueda de prensa del filial

El Sanse recibe este sábado en Anoeta al Andorra. El filial de la Real Sociedad afronta un encuentro muy importante para las aspiraciones del equipo, que llega con ganas de revertir la situación y sumar tres puntos muy necesarios para salir de la zona de descenso.

Colistas con seis puntos, una victoria los alejaría de la zona baja. Los potrillos vienen de caer frente al Granada y buscarán revertir la situación en los próximos encuentros, con un equipo formado por Jon Ansotegi muy trabajado y con jugadores de mucha calidad.

Los andorranos, por su parte, están siendo una de las revelaciones de este inicio liguero, teniendo en cuenta también que son un equipo recién ascendido. Fuera de casa, además, han sido capaces de vencer en salidas tan complicados como las de Zaragoza o Santander.

Ni un asiento ocupado

Este viernes, el equipo tenía la rueda de prensa correspondiente a la previa del partido. Como es habitual, el técnico del Sanse ha acudido a Zubieta para atender a los medios de comunicación. Sin embargo, ha sido suspendida al no acudir ningún medio de comunicación a la misma.

El propio equipo txuriurdin ha publicado un mensaje en redes sociales con una imagen de la sala de prensa totalmente vacía. Ni un periodista se ha presentado a la cita, programada para las 13.30 horas de este viernes. El Sanse tenía previsto emitir la rueda de prensa en directo a través de su canal de YouTube, pero no ha llegado a conectar con Zubieta.

Una imagen insólita, debido a que se encuentran en Segunda División y el conjunto txuri-urdín merece todos los focos posibles, como cualquier otro equipo. Se desconocen las causas de la ausencia de medios, que ya se ha hecho resonar a través de X.