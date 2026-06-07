Las Palmas - Málaga: a qué hora y dónde ver el playoff de ascenso a Primera División hoy por TV y en directo

Las Palmas y Málaga se enfrentan hoy domingo 7 de junio en el Estadio de la Gran Canaria en el partido de ida de las semifinales de los playoffs de LaLiga Hypermotion 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Las Palmas - Málaga y dónde ver el partido en España.

El combinado pío-pío llega tras haber cerrado la campaña regular en el quinto lugar de la tabla, siendo que su victoria contra el Deportivo La Coruña en la última fecha no fue suficiente para ascender directamente, pero sí para ingresar a la liguilla.

"Nos hemos ganado la oportunidad de luchar por volver a Primera División. Debemos tener la calma suficiente para disfrutar del trayecto como hemos hecho desde que llegamos aquí", declaró Luis García, entrenador de la escuadra canaria, quien luchará por conducirlos a Primera División después de estar alejados de la categoría desde 2024.

Asimismo, reconoció: “Nos conocemos todos muy bien. El Málaga es un grandísimo rival con un entrenador extraordinario, que ha hecho un trabajo brutal con jugadores jóvenes, de mucha proyección. El domingo veremos si hay alguna sorpresa en la alineación”.

Por su parte, los de Juan Funes se ubicaron en la cuarta plaza de la competición por diferencial de goles, también cortesía de una victoria conseguida contra el Zaragoza en la fecha final que les concedió los tres puntos necesarios para obtener esta gran oportunidad.

Sin embargo, el Málaga llega con una deuda histórica reciente más profunda, pues no forma parte de la Primera División desde la temporada 2017-2018, e incluso llegó a caer hasta Primera Federación en 2023.

En cualquier caso, los blanquiazules se muestran seguros de sus capacidades, y ello se ve reflejado en los comentarios de Funes, quien confía en cerrar la llave en casa. “Hasta aquí nos trajo la disciplina, la entrega, el atrevimiento y la ilusión. Eso debemos seguir repitiéndolo. Vamos a ver un partido que no habíamos visto antes".

HORARIO DEL LAS PALMAS - MÁLAGA DE LOS PLAYOFFS DE SEGUNDA DIVISIÓN

El partido entre Las Palmas y Málaga, correspondiente al partido de ida de las semifinales de los playoffs de LaLiga Hypermotion, se disputa hoy domingo 7 de junio a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LAS PALMAS - MÁLAGA DE LOS PLAYOFFS DE SEGUNDA DIVISIÓN

En España, el partido de LaLiga Hypermotion entre Las Palmas y Málaga se podrá ver en directo y online a través de LaLiga TV Hypermotion y Orange Fútbol 2.

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