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Las Palmas - Málaga, en directo: playoff de ascenso a Primera División, hoy en vivo

Sigue en vivo el partido entre Las Palmas y Málaga en el playoff de ascenso a Primera División

El Málaga CF ganó 0-1 en Las Palmas en la jornada 3

El Málaga CF ganó 0-1 en Las Palmas en la jornada 3 / LaLiga

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Las Palmas y Málaga se miden en la ida de las semifinales del playoff de ascenso a Primera División.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

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