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Las Palmas - Málaga, en directo: playoff de ascenso a Primera División, hoy en vivo
Sigue en vivo el partido entre Las Palmas y Málaga en el playoff de ascenso a Primera División
Las Palmas y Málaga se miden en la ida de las semifinales del playoff de ascenso a Primera División.
Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.
Las Palmas - Málaga | 0-0 27'
¡OTRAAA PARA EL MÁLAGAAAA!
Las Palmas - Málaga | 0-0 26'
El partido ha entrado en una fase de parones y de faltas. Pasado el ecuador del encuentro, el Málaga ha tenido más dominio, pero sin ser avasallador.
Las Palmas - Málaga | 0-0 21'
¡QUÉ BARBARIDAD LO QUE INTENTABA LARRUUUUUUUBIIIIIIIIIAAAAAAAAAA! Se encontró un balón dentro del área e intentó un regate magestuoso. Tremendo lo de la joya malagueña.
Las Palmas - Málaga | 0-0 19'
De momento el partido se está destacando por errores defensivos y pequeños destellos de calidad. Así mismo, no hay ningún dominador claro.
Las Palmas - Málaga | 0-0 13'
Falta botada por Ochoa y Einar remató de espuela, pero Hornas blocó sin problema.
Las Palmas - Málaga | 0-0 13'
¡OTRA PARA EL MÁLAGAAAA!
Las Palmas - Málaga | 0-0 12'
Falta peligrosa para el Málaga. En una disputa de balón en la banda derecha, Jesé fue al suelo y cometió infracción.
Las Palmas - Málaga | 0-0 11'
Córner para el Málaga.
Las Palmas - Málaga | 0-0 10'
El conjunto andaluz robó en tres cuartos de campo y Ochoa, en una jugada individual estuvo de anotar el primero del choque.
Las Palmas - Málaga | 0-0 10'
¡LA QUE HA ESTADO A PUNTO DE LIAR OCHOA!
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