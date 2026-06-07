Las Palmas - Málaga, en directo: playoff de ascenso a Primera División, hoy en vivo

Las Palmas y Málaga se miden en la ida de las semifinales del playoff de ascenso a Primera División.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

Las Palmas - Málaga | 0-0 27' ¡OTRAAA PARA EL MÁLAGAAAA!

Las Palmas - Málaga | 0-0 26' El partido ha entrado en una fase de parones y de faltas. Pasado el ecuador del encuentro, el Málaga ha tenido más dominio, pero sin ser avasallador.

Las Palmas - Málaga | 0-0 21' ¡QUÉ BARBARIDAD LO QUE INTENTABA LARRUUUUUUUBIIIIIIIIIAAAAAAAAAA! Se encontró un balón dentro del área e intentó un regate magestuoso. Tremendo lo de la joya malagueña.

Las Palmas - Málaga | 0-0 19' De momento el partido se está destacando por errores defensivos y pequeños destellos de calidad. Así mismo, no hay ningún dominador claro.

Las Palmas - Málaga | 0-0 13' Falta botada por Ochoa y Einar remató de espuela, pero Hornas blocó sin problema.

Las Palmas - Málaga | 0-0 13' ¡OTRA PARA EL MÁLAGAAAA!

Las Palmas - Málaga | 0-0 12' Falta peligrosa para el Málaga. En una disputa de balón en la banda derecha, Jesé fue al suelo y cometió infracción.

Las Palmas - Málaga | 0-0 11' Córner para el Málaga.

Las Palmas - Málaga | 0-0 10' El conjunto andaluz robó en tres cuartos de campo y Ochoa, en una jugada individual estuvo de anotar el primero del choque.