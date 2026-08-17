Nicholas Gioacchini, nuevo jugador del Sabadell... ¿y talismán en el Molinón?

El CE Sabadell ha hecho oficial la incorporación de Nicholas Gioacchini, delantero estadounidense de 26 años que se suma al conjunto catalán con un contrato hasta 2028. El atacante llega para reforzar el frente ofensivo y aportar su experiencia adquirida en distintos campeonatos internacionales. Estará disponible para el debut en Segunda, esta tarde a las 19:00 horas en el Molinón, tras viajar con el equipo para medirse al Sporting de Gijón.

Gioacchini cuenta con una trayectoria que incluye pasos por la Primera División de Grecia, la Major League Soccer y la Serie B italiana. Su recorrido por diferentes ligas le ha permitido adquirir experiencia en contextos competitivos y estilos de juego diversos.

El nuevo delantero del Sabadell también tiene experiencia a nivel internacional. Gioacchini recibió la llamada de la selección absoluta de Estados Unidos, completando así un perfil con recorrido tanto a nivel de clubes como con su combinado nacional.

Con 26 años, el atacante afrontará ahora un nuevo desafío en el fútbol español. Su llegada al CE Sabadell representa una apuesta a largo plazo por parte del club, que aseguró su vinculación hasta 2028.