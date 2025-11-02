El Mirandés destituye a su entrenador Fran Justo

El Mirandés ha anunciado este domingo la destitución de Fran Justo como entrenador del primer equipo, tras la reunión mantenida por el Consejo de Administración, que ha decidido poner fin a su vinculación contractual.

El técnico gallego, que llegó al conjunto rojillo el pasado mes de julio para dirigir la temporada 2025-26, deja el banquillo tras un arranque irregular en LaLiga Hypermotion.

Fran Justo había dirigido anteriormente al Arenteiro y al Lugo, y era una de las apuestas jóvenes del banquillo en el fútbol español, pero tras un año casi perfecto con Alessio Lisci al mando del equipo, la nueva etapa rojilla no había empezado como se esperaba.

El equipo se encuentra en una profunda crisis de resultados que, tras la derrota del sábado frente a la Cultural Leonesa, un rival directo, ha hecho que el club tome la decisión de rescindir el contrato.

Bajo su dirección el Mirandés ha disputado 12 partidos en liga y uno en Copa -en el que venció en los penaltis-, con un balance liguero de 2 victorias, 3 empates y 7 derrotas, situándose en la vigésima primera posición de la clasificación, en puestos de descenso.

En su comunicado oficial, el club ha expresado su agradecimiento “por el trabajo y el esfuerzo de Fran Justo durante su etapa como técnico esta temporada”, deseándole “la mayor de las suertes y éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales”.

El Mirandés busca ahora un nuevo impulso deportivo que le permita reconducir la situación clasificatoria y recuperar sensaciones positivas en las próximas jornadas.

La entidad anunciará en los próximos días al técnico que se hará cargo del equipo de forma provisional o definitiva.