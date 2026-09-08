Messi, a un paso de comprar el Eldense

El Eldense se convirtió el pasado 6 de septiembre en el primer equipo del fútbol español en despedir a su entrenador una vez comenzada esta temporada. Claudio Barragán, el héroe del ascenso a Segunda División la temporada pasada, perdió su cargo pasadas únicamente cuatro jornadas de liga, en las que había conseguido dos puntos de doce posibles.

El equipo está actualmente en antepenúltima posición. Si bien los resultados no son los mejores, la situación no era alarmante como para destituir al entrenador, aún más teniendo en cuenta que el Eldense es un recién ascendido.

Tras esta sorprendente situación, 'Radio Marca Elche' anunció que el club tendrá como nuevo dueño un grupo inversor argentino, el cual está liderado por Leo Messi y en el que participan otras leyendas del fútbol. El nuevo propietario se hará oficial este jueves y adquiriría el 100% de las acciones.

La misma fuente indica que los nuevos dueños ya tienen escogido al nuevo entrenador. Tras el rechazo de Asier Gartiano, suena con mucha fuerza un técnico que coincidió con Messi en el Barça: Eder Sarabia. El ex del Elche y segundo de Setién en el club blaugrana fue visto en el campo del Eldense, algo que ha avivado todavía más los rumores.

En caso de terminar confirmándose estos rumores, el Eldense sería el segundo club español en el que Messi invierte. El primero fue el Cornellà, equipo del que se convirtió en propietario en abril de este año.

Según informa el medio local 'Valle de Elda', la presidenta del club se reunió el pasado 2 de septiembre con el alcalde de Elda para comunicarle que había recibido una oferta a la que no podía decir que no, pues la nueva propiedad ayudaría a crecer al municipio alicantino de 55.000 habitantes.

La compra, por ahora, queda sujeta a la preceptiva autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD).