Melamed se disculpa tras su feo gesto ante el Castellón: "La imagen que se ha visto de mí no me representa"

El Almería está un paso más cerca de volver a Primera División. La agónica victoria en casa por 3 goles a 2 frente al Castellón con el gol de Dzodic de córner en el minuto 94 clasifica al equipo andaluz a la final por el ascenso.

Más allá de lo deportivo, hubo una imagen que revolucionó las redes sociales: justo tras el gol que certificaba el pase del Almería, el extremo Nico Melamed, quien ingresó a falta de 15 minutos para el final y puso la asistencia para el 3 a 2 definitivo, decidió celebrarlo en la cara del delantero del Castellón Camara.

Dentro del campo, la acción no tuvo más repercusión que un leve empujón de Barri a Nico para que este después se marchase sonriendo para celebrar con sus compañeros. Supuestamente, este gesto tan irrespetuoso vino motivado por la celebración de Camara tras el 1 a 2, quien habría realizado algunos gestos hacia la grada que no sentaron bien al jugador de Castelldefels.

Una vez acabado el partido, para quien no quedó impune esta acción fue para los aficionados, incluso para algunos del Almería, quienes a través de las redes sociales mostraron su malestar con la antideportiva acción de Melamed. Es por esto que a través de su perfil en Instagram el jugador ha publicado un comunicado pidiendo disculpas.

"Me gustaría pedir disculpas por esa reacción en la celebración tras la asistencia del último gol. La imagen que se ha visto no me representa, fue fruto de la tensión acumulada y de algunas situaciones vividas durante la eliminatoria que entendí como una falta de respeto y que no se vieron", dice Melamed en su comunicado en Instagram. "Aun así reconozco que no fue la mejor manera de reaccionar: el respeto debe prevalecer siempre".

"Por otro lado, estoy muy orgulloso de este equipo y de esta afición. Luchamos hasta el final, nos lo merecemos. Nos queda lo más bonito", añade, antes de acabar con un mensaje de hermandad con la afición. "Juntos", acompañado de un corazón blanco y uno rojo.

El presidente del Castellón aplaude a Camara

Quien no se ha quedado de brazos cruzados ante la situación vivida es Haralabos Voulgaris, el excéntrico presidente del Castellón que amasó su fortuna a través de las apuestas deportivas y el póker. A través de un comunicado en su cuenta de 'X', expresó el orgullo que sentía por el trabajo realizado tanto por los jugadores como por el entrenador Pablo Hernández.

Posteriormente, añadiría un breve texto a su comunicado en el que expresó lo siguiente: "También estoy orgulloso de Ousmane Camara. Soy poco reaccionario, pero en esa situación puede que no hubiera podido contenerme. Eso sí, la violencia nunca es la respuesta".

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Pese a las disculpas emitidas por Melamed, la fea celebración quedará en la memoria colectiva de la gente, especialmente entre los aficionados del Castellón. Un gesto que se le puede volver en su contra, y es que en estos casos, lo mejor siempre suele ser dejar que el fútbol sea el protagonista antes que los gestos y los reproches.