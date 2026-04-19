Marc Cardona hace soñar al FC Andorra con el play-off y deja tocado al Valladolid

Un gol de Marc Cardona, en el minuto 63, hace soñar al FC Andorra con el play-off de ascenso a Primera y deja tocado a un Real Valladolid, que continúa bailando con la sombra del descenso.

El FC Andorra y el Real Valladolid respetaron a la perfección el guion de partido: los locales tuvieron el balón y lideraron el juego desde la posesión y los visitantes, con una defensa sólida, buscaron sorprender al contragolpe.

En el minuto 15, Min-su recibió de Dani Villahermosa y su chute a la media vuelta se fue fuera por bien poco. Los de Carles Manso, con Gerard Piqué y Jaume Nogués en la grada, llevaron la voz cantante del partido, pero los de Fran Escribá se defendieron a la perfección.

Once minutos después de la primera aproximación del FC Andorra llegó una del Real Valladolid. Diego Alende estuvo providencial rechazando un remate de Juanmi Latasa en el área pequeña después de un centro por la izquierda de Peter Federico.

Y en el minuto 37, los de Fran Escribá tuvieron la segunda. Un rechace defensivo del FC Andorra lo remató desde fuera del área Sanseviero y cuando el balón iba hacia la portería defendida por Jesús Owono salvó con el cuerpo David Torres. El defensa vallisoletano se encontraba casualmente en el suelo y evitó el gol de su compañero.

A tres minutos del descanso, el FC Andorra también desaprovechó una oportunidad. Josep Cerdà, después de combinar con Jastin García, envió un potente chut con la zurda y Pablo Tomeo, en el área pequeña, rechazó de manera providencial.

En la reanudación, el Real Valladolid se quedó sin argumentos. Nada más empezar, en el minuto 49, Dani Villahermosa recibió de Marc Domènech y, totalmente solo, envió su remate raso cruzado cerca del palo.

El partido iba transcurriendo con más pena que gloria hasta que Jastin García dejó su lugar a Marc Cardona. El delantero de Lleida hacía cinco partidos consecutivos que no jugaba y en el minuto 63 abrió la lata después de recibir una asistencia de espuela de Dani Villahermosa y batir con una picadita a Álvaro Aceves.

En el minuto 78, un centro de Juric por la izquierda lo remató de cabeza afuera Marcos André.

Los locales sufrieron de manera incomprensible y en el minuto 87, Noah Ohio robó un balón a Gael Alonso, se plantó en el área driblando a Diego Alende y apoyó mal y se lesionó en la rodilla. Los visitantes acabaron el partido con 10 jugadores ya que habían hecho ya los cinco cambios.

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El FC Andorra pudo sentenciar pero Álvaro Aceves evitó el gol de Manu Nieto y después Marc Cardona, solo, envió por encima del larguero.