Manita del Andorra a una UD Las Palmas que se despide del ascenso directo

El FC Andorra goleó este domingo por 5-1 a la UD Las Palmas, que se adelantó en el minuto 17 con un gol de penalti de Jesé Rodríguez, gracias a una segunda parte espectacular.

El Andorra, con el acceso a la promoción casi imposible, apabulló tras el descanso a una UD Las Palmas que sueña con el ascenso directo a Primera División.

El duelo comenzó con intensidad y en el minuto 6 Estanis Pedrola se plantó en la frontal del área y buscó la asistencia para Jesé, pero el delantero remató fuera cuando estaba totalmente solo.

Tres minutos después llegó la respuesta local con una volea de Diego Alende desde la frontal del área que rechazó de manera espectacular Álvaro Valles Horkas.

Los de Luis García se adelantaron en el marcador con un penalti de Jesús Owono sobre Jesé, que éste convirtió en el 0-1 para Las Palmas, que estuvo a punto de lograr el 0-2 con un remate de cabeza de Kirian Rodríguez, a la salida de un córner, que se topó con un palo.

En el minuto 34, el Andorra empató con un gol de Théo Le Normand después de hacer buena una asistencia de Martí Vilà. El hermano de Robin Le Normand, central del Atlético de Madrid, superó a Horkas por bajo.

Tras el descanso, el Andorra salió decidido a darle la vuelta a la situación y, tras varias ocasiones desaprovechadas, logró el 2-1 en el minuto 64 con un gol en propia puerta de Mika Mármol, que batió a su portero desviando de cabeza un centro de Martí Vilà.

El Andorra sentenció el partido en dos minutos. En el 78 marcó el turco Efe Akman tras una jugada individual y dos después anotó el 4-1 Manu Nieto tras un rechace de Horkas.

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En el minuto 87, el equipo del Principado completó la ‘manita’ con una diana del exjugador de Las Palmas Marc Cardona, que no celebró el gol.