Mallorca - Sabadell: horario y dónde ver el partido de LaLiga Hypermotion por TV, online y en directo

Mallorca y Sabadell se enfrentan este domingo 13 de septiembre en el Estadi Mallorca Son Moix en el partido de la Jornada 5 de LaLiga HyperMotion 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Mallorca - Sabadell y dónde ver el partido en España.

Tras empatar con el Eldense, los bermellones permanecen en la parte alta de la tabla, sumando siete puntos considerando sus victorias contra el Ceuta y el Valladolid, pero también la derrota contra el Granada que ha impedido que los de Luis García se encuentren en el tope de la competición.

Así, en lo que a su reciente participación se refiere, el director técnico de los barralets reconoció: "Al final, está claro que son estados de ánimo y creo que, excepto el inicio, hemos estado en el partido en todo momento. Hemos generado suficiente como para haber ganado el partido. Hemos sido superiores y hemos generado ocasiones como para haber ganado. Hoy, de haber estado acertados en ese último tercio, hubiéramos sacado el partido adelante de manera clara".

Por su parte, los saballuts superan a los ahora locales por un punto al mantenerse invictos durante este inicio de campaña, aunando dos victorias (Córdoba y Almería) y dos empates (Sabadell y Sporting Gijón) que los convierten, junto al Castellón y al Leganés, en uno de los únicos tres equipos que aún no experimenta la derrota.

El gran desempeño de los visitantes es innegable, mas también lo es su desfavorable historia contra el Mallorca, aunque los últimos años han sonreído más a los vallesanos teniendo en cuenta que suman dos victorias y dos empates en sus últimos cinco enfrentamientos directos.

HORARIO DEL MALLORCA - SABADELL DE LALIGA HYPERMOTION

El partido entre Mallorca y Sabadell, correspondiente a la Jornada 5 de LaLiga HyperMotion, se disputa este domingo 13 de septiembre a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MALLORCA - SABADELL DE LALIGA HYPERMOTION

En España, el partido de LaLiga HyperMotion entre Mallorca y Sabadell se podrá ver en directo y online a través de LaLiga TV HyperMotion, GOL, Cayo TV e IB3.

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