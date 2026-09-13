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Mallorca - Sabadell, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga Hypermotion, en vivo

Sigue en directo el partido de la jornada 5 de la Segunda División entre Mallorca y Sabadell en Son Moix

Los jugadores del Sabadell, celebrando uno de los goles ante el Córdoba.

Los jugadores del Sabadell, celebrando uno de los goles ante el Córdoba. / @CESabadell

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Sergi Bescós I Lázaro

Son Moix acoge la quinta jornada de LaLiga Hypermotion entre Mallorca y Sabadell. Sigue el partido en directo en SPORT.

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