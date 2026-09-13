En directo
LALIGA HYPERMOTION
Mallorca - Sabadell, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga Hypermotion, en vivo
Sigue en directo el partido de la jornada 5 de la Segunda División entre Mallorca y Sabadell en Son Moix
Sergi Bescós I Lázaro
Son Moix acoge la quinta jornada de LaLiga Hypermotion entre Mallorca y Sabadell. Sigue el partido en directo en SPORT.
Mallorca (2-0) Sabadell l Min 46
Cambios en el Sabadell
Mallorca (2-0) Sabadell l Min 45
¡Empieeezaaaa la segunda mitad!
Mallorca (2-0) Sabadell l Descanso
Vuelven ambos equipos al terreno de juego. Muy pendientes de los posibles cambios en ambos conjuntos
Mallorca (2-0) Sabadell l Descanso
¡Finaaaaaal de los primeros 45 minutos!b Partido bastante más igualado de lo que parece pero con errores individuales del Sabadell que marcan el rumbo del encuentro por el momento
Mallorca (2-0) Sabadell l Min 45
Muy buena acción defensiva de Calatayud que evita la internada de Baena por la izquierda
Mallorca (2-0) Sabadell l Min 45
¡Tenas evita el gol del Sabadell! Qué bien lo hizo Baena por banda izquierda. Se fue de su defensor y se la dejó a Miki que su disparo no pudo sorprender a Tenas.
Mallorca (2-0) Sabadell l Min 45
¡3 minutos de añadido!
Mallorca (2-0) Sabadell l Min 43
¡La ha tenido Liso! ¡Gran acción defensiva de Miki que evita el tercero del Mallorca! Se salva el Sabadell antes del final de la primera mitad
Mallorca (2-0) Sabadell l Min 40
Remate de cabeza de Edgar pero es bloqueado por la defensa local. Busca recortar distancias el Sabadell antes del final de la primera mitad
Mallorca (2-0) Sabadell l Min 36
Entramos en los últimos 10 minutos de la primera parte. No se rinde el Sabadell pero no está consiguiendo generar peligro real a la portería del Mallorca
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