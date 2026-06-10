Málaga - Las Palmas: a qué hora y dónde ver el playoff de ascenso a Primera División hoy por TV y en directo

Málaga y Las Palmas se enfrentan hoy miércoles 10 de junio en La Rosaleda en el partido de vuelta de las semifinales de los playoffs de LaLiga Hypermotion 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Málaga - Las Palmas y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los albicelestes recibirán en casa a los pío-pío con una ventaja doble ya que, además de estar de locales, asimismo llegan con la superioridad mínima que les provee el solitario gol de David Larrubia en el enfrentamiento de ida, lo cual actualmente los posiciona como finalistas de la liguilla de ascenso.

Sin embargo, para Juan Funes no cambia nada el haber conquistado el Estadio de la Gran Cerámica, pues saldrán a buscar la victoria nuevamente. "Queda mucho camino por andar. Ellos tienen muchos partidos en Primera. Cuidado con aventurarnos. Desde la confianza, centrarnos en lo que nos queda. Y pensar en ganar a Las Palmas el miércoles, hay que grabarlo a fuego", declaró.

“Alguno me ha dicho que ya queda la mitad. Pero puede que quede más de la mitad, entonces cuando tienes un rival como este… bien hacemos en recuperar bien. La vuelta va a ser muy exigente. La energía ya no le sobra a nadie. Muy importante que los cambios nos hayan mantenido en el partido. Hemos llegado en un buen momento al tramo final, y ya lo hemos visto aquí, con la dificultad añadida del escenario". añadió.

Por su parte, el combinado de Luis García, si bien se encuentra en una posición desfavorable, aún tiene amplias oportunidades de revertir el escenario, en gran parte por la mentalidad con la que el entrenador habla de este partido de vuelta.

"Es normal la frustración general. Teníamos todos en la cabeza el poder ganar, lo vamos a luchar hasta el final. Estoy convencido de lo que somos capaces", declaró en primer lugar, reconociendo que fue una disputa cerrada en donde era difícil generar ocasiones de gol.

"Queda muchísimo por delante, creo firmemente que somos capaces. Confío plenamente en los jugadores. Hemos trabajado una barbaridad para estar donde estamos. Bajo mi punto de vista hemos hecho muchas cosas bien para estar hoy aquí", sentenció.

HORARIO DEL MÁLAGA - LAS PALMAS DE LOS PLAYOFFS DE SEGUNDA DIVISIÓN

El partido entre Málaga y Las Palmas, correspondiente al partido de vuelta de las semifinales de los playoffs de LaLiga Hypermotion, se disputa hoy miércoles 10 de junio a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MÁLAGA - LAS PALMAS DE LOS PLAYOFFS DE SEGUNDA DIVISIÓN

En España, el partido de LaLiga Hypermotion entre Málaga y Las Palmas se podrá ver en directo y online a través de LaLiga TV Hypermotion y Orange Fútbol 2.

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