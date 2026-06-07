El Málaga golpea primero y se acerca a la 'final' por el ascenso

El Málaga dio un paso de gigante para meterse en la eliminatoria final por el ascenso a Primera División. El cuadro andaluz venció a Las Palmas (0-1) con un tanto de Larrubia, que culminó una excelente jugada colectiva, y tiene todo de cara para continuar con el sueño de regresar a la élite del fútbol español. La Rosaleda decidirá...

Hay pocas sensaciones más bonitas en el mundo del fútbol que vivir un ascenso de tu equipo. Ya no era posible lograrlo por la vía directa, pero tanto Las Palmas como el Málaga todavía conservaban la oportunidad de experimentar esa emoción a través del playoff.

Por ello, ambos conjuntos se citaron en el Estadio de Gran Canaria para disputar la ida de las semifinales del playoff de ascenso a Primera División. Un duelo de máxima exigencia en el que los dos equipos buscaban dar el primer paso hacia la gran final y mantener vivo el sueño de regresar a la élite del fútbol español.

Sin ideas en los primeros minutos

La primera parte fue una demostración de que la eliminatoria se juega a 180 minutos y no a un solo partido. El Málaga se hizo con el control del encuentro durante los primeros compases, llevando la iniciativa y marcando el ritmo del juego. Sin embargo, ese dominio apenas se tradujo en ocasiones de verdadero peligro sobre la portería local.

Con el paso de los minutos, Las Palmas logró equilibrar las fuerzas y sacudirse el dominio inicial del Málaga. Pero los locales tampoco encontraban la claridad necesaria en la zona de tres cuartos y apenas conseguían generar peligro en los metros finales.

Ya en la recta final de la primera mitad, la polémica hizo acto de presencia con una posible pena máxima sobre Dotor que el colegiado decidió no señalar. Las protestas no cambiaron la decisión arbitral y el marcador permaneció inalterado al descanso.

Golpe visitante

Tras el paso por los vestuarios, Las Palmas salió con la intención de asumir el mando y acercarse con mayor frecuencia al área rival. Pero fue el Málaga quien golpeó primero. Pasados los diez minutos de la reanudación, los blanquiazules trazaron una magnífica jugada colectiva que terminó con un sutil taconazo de Dani Lorenzo para habilitar a Larrubia, que no perdonó y batió al guardameta rival con una perfecta definición (0-1).

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Este tanto hizo mucho daño al equipo dirigido por Luis García, que había comenzado mejor la segunda mitad. Lo intentó Las Palmas hasta el final del partido, aunque sin éxito, e incluso el Málaga dispuso de alguna ocasión para ampliar su ventaja. Sin embargo, el marcador ya no se movió y el conjunto andaluz se llevó una mínima ventaja de cara al partido de vuelta en La Rosaleda.