El Málaga se da un festín ante el Andorra en inferioridad numérica

El Málaga consiguió una gran victoria por 4-1 a un blando Andorra, frente al que jugó toda la segunda parte con diez jugadores por la expulsión del centrocampista serbio Darko Brasanac en el minuto 49 cuando el marcador reflejaba un ajustado 1-0.

El Málaga se movía por las bandas con David Larrubia por la derecha, que probaba con varios disparos la calidad del guardameta Áron Yaakobishvili, mientras que el Andorra se apagó a medida que pasaron los minutos ante u rival volcado en el área rival.

Larrubia se encontraba a gusto, atento y un error del guardameta Áron, en la salida del balón, lo aprovechó para adentrarse en el área y por bajo con un disparo seco conseguir el primer gol en el minuto 19. El malagueño estaba desatado y en otra acción tras robo pudo marcar el segundo en su cuenta particular, pero se encontró a Áron, que respondió al error anterior.

El Andorra viendo el estropicio que podía suceder adelantó líneas, pasó a jugar más rápido con el delantero coreano Minsu, quien abrió espacios para que los aprovecharan sus compañeros. En una acción por la izquierda, el centrocampista Marc Domenech tuvo el empate con un disparo que repelió el poste derecho y el izquierdo ante de alejarse de la meta. Fue la mejor ocasión del conjunto andorrano, que se había sacudido el dominio local e insistió en que llegara el empate.

El técnico del Andorra, Ibai Gómez, que veía opciones por lo menos de empatar, inició los cambios con la entrada del ex malaguista Álex Calvo y Villahermosa, por Martí Vilá y Marc Domenech, pero el encuentro cambió con la expulsión con roja directa del Darko Brasanac por una entrada a Le Normand en el minuto 49.

El técnico del Málaga, Sergio Pellicer, reforzó el centro del campo con los cambios de Juanpe Jiménez y Julen Lobete, aunque el Andorra, con un jugador más, se hizo dueño del partido, aunque le costó llegar con claridad al área malaguista.

El Málaga no sintió jugar con uno menos, porque en una acción por la derecha después de un robo, llegó el centro de David Larrubia y, con el muslo en el área pequeña, Julen Lobete batió al guardameta Áron en el minuto 58. El partido moría pero en una contra llevaba entre los malaguistas Julen Lobete y Eneko Jauregui, el delantero definió perfectamente a la salida de Áron, sentenciando el encuentro en el minuto 86 con el 3-0.

El Andorra acortó las distancias en la prolongación en un centro por la derecha que remató Nieto de cabeza, aunque hubo tiempo para que el delantero vasco Eneko Jauregui redondeara la tarde con una jugada personal para poner el 4-1 final.