Lucas Viale: "Tenía el temor de un clausulazo"

El Sabadell ha respirado aliviado con el cierre del mercado de fichajes, después de un doble ascenso consecutivo histórico y de un regreso por la puerta grande a LaLiga Hypermotion. "Después de las actuaciones en las primeras jornadas tenía el temor de que nos hicieran un clausulazo y de perder a algunos de nuestros jugadores más diferenciales", admitió Lucas Viale, su director deportivo, este jueves en rueda de prensa.

La entidad de la Nova Creu Alta ha completado el mercado de fichajes con un total de 16 incorporaciones, pero Viale fue un poco más lejos al presentar todos los números que han rodeado estos meses de verano: "El resumen son 227 informes individuales, 67 entrevistas personales con jugadores y 55 negociaciones".

Aún podría llegar una última cara nueva porque ha quedado una ficha del primer equipo libre y el club trabaja en "tres escenarios posibles" para dar un último "salto de calidad" a la plantilla de Ferran Costa. "Nos hemos guardado una cantidad del límite salarial, pero no vamos a gastar más de lo que tenemos ni vamos a hacer sobreesfuerzos porque ya tenemos el proyecto estructurado", matizó Viale.

También reconoció que ha sido "un mercado muy complicado y de mucho desgaste" por las complejidades derivadas del límite salarial. El club empezó el mercado sin tener una cifra concreta y después los números han ido variando semanalmente y "nos han hecho bailar mucho", pero Viale ha acabado muy satisfecho con la plantilla.

"Es un equipo muy completo y muy rico, con perfiles que son capaces de jugar en dos o más posiciones. Es una plantilla que nos representa como club, como ciudad y como modelo", reivindicó el director deportivo arlequinado.

Viale, además, reiteró que prioriza los fichajes (14) por encima las cesiones (2) y defendió que no se ha llegado a las 16 incorporaciones por ser un club inestable: "Es porque cada año hemos conseguido un hito y hemos subido una categoría y hemos tenido que tomar decisiones, muchas muy dolorosas".

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En este sentido, confesó que algún día ha regresado a casa llorando, después de dar una noticia dolorosa. "Va con el cargo. Hay que tomar decisiones y hay que tener la mente muy fría y anteponer lo deportivo a lo personal, pero es difícil porque todos somos personas".