Luca Zidane sufre fractura de mandíbula y mentón que complica su presencia en Mundial

Luca Zidane, portero del Granada y de la selección argelina de fútbol, sufre una fractura de mandíbula y mentón que le hacen perderse lo que queda de temporada en Segunda y complica mucho su presencia en el próximo Mundial de Fútbol.

El guardameta sufrió un fuerte choque de forma fortuita en el tramo final del partido que su equipo perdió (2-4) este domingo en el Nuevo Los Cármenes ante el Almería, golpe que le obligó a ser cambiado y evacuado a un centro hospitalario.

El Granada confirmó este lunes que “las pruebas médicas realizadas a Luca Zidane, tras la conmoción cerebral, revelan que el guardameta sufre también una fractura en su mandíbula y mentón”.

“El jugador, junto a los servicios médicos del Granada, decidirá en las próximas horas el tratamiento a seguir para tratar su dolencia”, añadió el club andaluz.

Esta lesión lleva a Luca Zidane a perderse lo que queda de temporada con el Granada en Segunda y complica su presencia en el próximo Mundial de Fútbol con Argelia.

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Luca Zidane ha sido el portero titular del combinado africano en toda la fase de clasificación para dicho Mundial y mantiene esa vitola de cara a la cita norteamericana del próximo verano.