MUNDIAL 2026
Luca Zidane sufre fractura de mandíbula y mentón que complica su presencia en Mundial
La lesión apartará al portero del Granada del resto de la temporada en Segunda y pone en duda su participación en el próximo Mundial de Fútbol
EFE
Luca Zidane, portero del Granada y de la selección argelina de fútbol, sufre una fractura de mandíbula y mentón que le hacen perderse lo que queda de temporada en Segunda y complica mucho su presencia en el próximo Mundial de Fútbol.
El guardameta sufrió un fuerte choque de forma fortuita en el tramo final del partido que su equipo perdió (2-4) este domingo en el Nuevo Los Cármenes ante el Almería, golpe que le obligó a ser cambiado y evacuado a un centro hospitalario.
El Granada confirmó este lunes que “las pruebas médicas realizadas a Luca Zidane, tras la conmoción cerebral, revelan que el guardameta sufre también una fractura en su mandíbula y mentón”.
“El jugador, junto a los servicios médicos del Granada, decidirá en las próximas horas el tratamiento a seguir para tratar su dolencia”, añadió el club andaluz.
Esta lesión lleva a Luca Zidane a perderse lo que queda de temporada con el Granada en Segunda y complica su presencia en el próximo Mundial de Fútbol con Argelia.
Luca Zidane ha sido el portero titular del combinado africano en toda la fase de clasificación para dicho Mundial y mantiene esa vitola de cara a la cita norteamericana del próximo verano.
- ¡Cumbre de Deco con el agente de Víctor Muñoz!
- José Luis Sánchez alza la voz ante una posible denuncia arbitral por sus declaraciones
- El Barça, dispuesto a vender... con condiciones
- Xavi Simons, abatido tras romperse el cruzado y quedarse sin Mundial: "Hoy siento que la vida es cruel; estoy destrozado"
- Tres vías para ocupar el vacío de Jules Kounde en el Osasuna-Barça
- Dos estrellas, en peligro: Luis Enrique prepara 100 'kilos' por Diomandé
- Bryan Zaragoza vuelve al mercado
- ¡Brutal tangana entre Huesca y Zaragoza con un puñetazo de Andrada a Pulido tras ser expulsado!