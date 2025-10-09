Llegó el momento de Etienne Eto'o

Dicen que la espera desespera, pero Etienne Eto'o gestionó con paciencia sus primeras semanas en el CD Mirandés. El delantero cedido por el Rayo Vallecano pudo debutar por fin con su nuevo equipo y, por ende, estrenarse en la categoría de plata del fútbol español, contra el Real Valladolid. Tras un tiempo de incertidumbre y nulas oportunidades, el hijo del mítico Samuel Eto'o dejó buenas sensaciones en Zorrilla y ya piensa en seguir sumando minutos en el equipo de Fran Justo.

Solo quedaba él para vestirse de corto, pero con actuaciones como la mostrada ante el cuadro pucelano, Etienne apunta a ser importante esta temporada en Miranda de Ebro. Lejos de ser el equipo del curso pasado, que con Alessio Lisci -actual entrenador de Osasuna- se quedó a las puertas del ascenso, este Mirandés pelea para alejarse del descenso. Con 8 puntos, empatados con Granada, Málaga y Cultural Leonesa, se encuentran haciendo equilibrios en la frontera con la permanencia.

Etienne Eto'o, en el momento de su debut con el CD Mirandés / Instagram

Etienne saltó al césped en el minuto 66, sumando una media hora más que positiva y que pudo aprovechar para mostrar sus ganas y cualidades. La competencia en la delantera del cuadro jabato es alta, pero Eto'o, que destacó como un buen 'killer' la temporada pasada en el Rayo 'B' -alcanzó la treintena de goles-, confía en poder ganarse un puesto a base de goles.

Buenas sensaciones

Esta vez, le faltó acierto para definir ante Guilherme, pero tuvo dos opciones importantes para poder ver portería. Finalmente, el duelo acabó en empate a uno. Después de debutar, no ocultó su felicidad por sumar sus primeros minutos en Segunda: "Estoy feliz por mi debut, por debutar con esta camiseta. Este club ha hecho cosas importantes, ya dije que, desde hace años, me hacía especial ilusión poder jugar aquí y ha sido un debut agridulce porque nos empatan en los últimos minutos, aunque lo fue en un campo difícil. Hay que darle valor a este punto y a esa resiliencia y trabajo del equipo en los últimos minutos", espetó.

Etienne Eto'o, durante el partido con el Real Valladolid / LaLiga Hypermotion

Etienne, que ya sabe lo que es marcar un gol con el primer equipo del Rayo Vallecano -lo hizo contra el CD Villamuriel en Copa del Rey-, pudo participar algunos minutos en Primera División con el conjunto de Iñigo Pérez. Sin embargo, sabe que para poder jugar regularmente en la máxima categoría, debe demostrar en Segunda que es un delantero dominador. De momento, el debut ya está hecho.